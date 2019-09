Le auto più costose del mondo del 2019

È morto Robert Hunter - autore dei testi delle canzoni più famose dei Grateful Dead : Il 23 settembre è morto Robert Hunter, l’autore dei testi delle canzoni più famose dei Grateful Dead, la band rock nota per il suo legame con la cultura hippie. Tra le altre aveva scritto le parole di “Dark Star”, “Ripple”, “Truckin'”,

Onu - Guterres : ‘Paura è marchio più venduto. autoritarismo e diritto d’asilo fatto a pezzi. Allarme per possibili conflitti armati nel Golfo’ : Venti di guerra tra Riyad e Teheran, conflitto commerciale tra Usa e Cina, la nascita di “nuove forme di Autoritarismo”, il “diritto di chiedere asilo fatto a pezzi”. Sono le principali sfide che la comunità internazionale si trova a fronteggiare secondo il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha aperto i lavori della 74esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro. “Siamo di fronte all’allarmante ...

Meno spazio alle auto e più spazio per le persone : la quarta rivoluzione della mobilità : “L’avvento non regolamentato delle auto senza conducente potrebbe aumentare il traffico nelle città europee dal 50% al 150% entro il 2050, il che sarebbe come un’ora di punta che dura tutto il giorno. A rivelarlo – riporta in una nota Kyoto Club – è un nuovo studio dell’Associazione europea Transport & Environment (T&E) dal titolo “Less (cars) is more: how to go from new to sustainable mobility”. Una ...

Torino - bruciavano auto e rifiuti causando fumi tossici : arrestati più di 20 rom : Aurora Vigne Nel campo nomadi in strada dell’Aeroporto, a Torino, i rom bruciavano rifiuti e auto rubate. Questa mattina la sentenza: condanne fino a tre anni bruciavano rifiuti e auto rubate a tutto andare. E così i rom del campo nomadi in strada dell'Aeroporto, a Torino, sono finiti in manette. La sentenza è stata pronunciata questa mattina. Come riporta La Stampa, il giudice Claudio Canavero ha accolto le richieste di condanna del ...

Firenze. autobus : flotta più giovane e meno inquinante d’Italia : Altri dodici nuovi Autobus ibridi nella flotta Ataf Gestioni (Busitalia, Gruppo FS Italiane) per una mobilità sempre più sostenibile nella

Da Tetris a Grand Theft auto : i videogame più famosi che hanno cambiato la cultura pop : Tra i videogame più famosi di sempre, sono in pochissimi a ricordare il nome di Spacewar!, classe 1962. Eppure lo sparatutto ideato da Steve "Slug" Russell può essere considerato quello da cui è iniziato tutto, il primo gioco interattivo della storia a sfruttare regole - e spazi - della fisica e primordiali meccaniche in tempo reale. Un titolo a cui un po' tutti i gamer moderni devono tantissimo, e da cui è iniziata la cavalcata del medium in ...

Bimbo dimenticato in auto : i genitori sono sempre più soggetti ad “amnesia dissociativa transitoria” dovuta allo stress : In Italia esiste una norma che regola e impone l’uso di seggiolini salva-bebè, ma non è ancora operativa perché manca il regolamento attuativo. Lo ricordava lo scorso giugno, in modo preoccupante vista l’ondata di calore estivo in arrivo, l’Asaps, l’associazione sostenitori Polstrada. Sull’onda di tragedie simili a quella avvenuta di oggi a Catania, il Parlamento ha votato un anno fa l’obbligo di usare un ...

Clima - Trump revoca alla California il potere di imporre vincoli più severi sulle emissioni delle auto : Donald Trump sfida ancora le politiche ambientalistiche. alla vigilia del summit sul Clima della Nazioni Unite il presidente statunitense ha ordinato all’Epa, l’agenzia federale ambientale, di revocare quei poteri grazie ai quali la California può decidere autonomamente vincoli più severi per le emissioni delle automobili. Il motivo lo spiega via Twitter: “L’amministrazione Trump revoca l’esenzione federale della California sulle ...

Clima - bozza del decreto legge : bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...

Migranti - sbarchi autonomi a Lampedusa : più di 100 arrivati oggi - hotspot sovraffollato : Continuano gli sbarchi autonomi a Lampedusa: oggi sono approdate nel porto dell'isola tre imbarcazioni, con a bordo, in totale, più di 130 persone. Nello sbarco più importante su un barcone di legno erano presenti 102 persone, tra cui anche quattro donne incinte. L'hotspot di Lampedusa è pieno e i Migranti vengono trasferiti anche in altri centri.Continua a leggere

Guida autonoma - le nuove videocamere vedono più lontano e distinguono i materiali : (Foto: Outsight) La nuova generazione di videocamere destinate alle auto con Guida autonoma sarà in grado di vedere molto più lontano, ma soprattutto potrà distinguere meglio dettagli potenzialmente salvifici per Guidatore, passeggeri e altre persone sulla carreggiata. Merito del progetto della società Outsight che è stata co-fondata dall’ex-amministratore delegato di Withings ovver Cedric Hutchings con al centro una speciale videocamera ...

Manutenzioni - autostrade attacca Anas per difendersi : “Spendiamo 5 volte di più”. Replica : “Falso - importi simili anche se strade diverse” : Difesa e attacco, scomposto, tanto da provocare la Replica di Anas, immediata e piccata. Autostrade prova a uscire dal cul de sac nel quale si è ritrovata dopo le misure cautelari piovute su suoi dirigenti e della controllata Spea nell’inchiesta sui report ‘fasulli’ sulla stabilità dei viadotti, anche dopo il crollo del ponte Morandi. Nel lanciare “un’operazione trasparenza”, come l’hanno ribattezzata ...

autostrade - Di Maio : “Avanti su revoca concessioni. Bene che per Pd non sia più tabù” : “Andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni autostradali ai Benetton, azienda che non ha fatto la manutenzione del Ponte Morandi“. Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a margine del corso di formazione politica del M5S Open Comuni, che si sta svolgendo oggi a Roma, al Tempio di Adriano. Il tema della revoca si rafforza nell’agenda del governo giallo rosso dopo la diffusione delle ...

Incidenti stradali - le auto elettriche coinvolte nel 40% di sinistri in più rispetto alle altre : Le auto elettriche sono sempre più protagoniste di Incidenti stradali di quanto, in alcuni casi, non lo siano quelle tradizionali. L’allarme parte da una ricerca condotta nella Confederazione Elvetica dalla compagnia assicurativa Axa, che ha rivelato come le auto elettriche di “taglia grande”, come soprattutto suv e berline, provochino il 40% di sinistri stradali in più rispetto a quelle endotermiche della stessa stazza. Tra le criticità ...