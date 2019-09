Audio | testo e traduzione di Memories dei Maroon 5 | una filastrocca sul lutto in

Delinquente è il nuovo singolo di Achille Lauro - uno sfottò trap-rock alle contraddizioni (Audio e testo) : "Figlio di un Dio, figlio di un bar" è quel motivetto che resta in testa dopo aver ascoltato Delinquente il nuovo singolo di Achille Lauro, il nuovo estratto da 1969 in rotazione radiofonica da venerdì 27 settembre. L'esperimento trap-rock sotto l'egida di Boss Doms continua: Delinquente ha la stessa forma di Rolls Royce, con chitarre distorte e beat incalzante che reggono un testo quasi ermetico e pieno di simboli: la ...

Testo e Audio di Imparare Ad Essere Una Donna di Fiorella Mannoia - il nuovo inno alla bellezza in rotazione radiofonica : Imparare Ad Essere Una Donna di Fiorella Mannoia sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 27 settembre. Il nuovo estratto dall'album Personale è una ballata piena di sentimento, scritta a sei mani insieme a Federica Abbate e Cheope, che ci dà la conferma sull'autorevolezza della cantautrice romana come portavoce del mondo delle donne. Su questo pianeta c'è ancora tanto da dire, e la storica Quello Che Le Donne Non ...

Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in rotazione radiofonica - un manifesto dell’ottimismo (Audio e testo) : L'accordo in settima+ che apre il nuovo singolo di Daniele Silvestri è quella giusta distensione che, in questi tempi dilaniati da guerre social e intolleranze riscoperte. Qualcosa Cambia è il brano di apertura de La Terra Sotto I Piedi, un disco che si fa megafono del nostro tempo ma anche carrozzone accogliente per insegnarci che non siamo soli, in questo contesto storico pieno di paura e smarrimento. Qualcosa Cambia sarà in ...

The Goal di Leonard Cohen è il primo singolo dell’album postumo - un’intensa poesia (Audio - testo e traduzione) : Con The Goal di Leonard Cohen possiamo chiudere gli occhi e fare della sana musicoterapia: ascoltare la sua voce pronunciare rime e metafore, accompagnata da carezze di pianoforte, chitarre classiche e archi è pura alienazione dello spirito. Questo regalo ci viene fatto dal figlio Adam ed è un’anticipazione di un’opera più grande: il 22 novembre, infatti, uscirà l’album postumo Thanks For The Dance, una raccolta di canzoni che il cantautore di ...

Ball And Chain degli Who anticipa il nuovo album - il mondo secondo i veterani del rock (Audio - testo e traduzione) : Ball And Chain degli Who è il nuovo singolo della band di My Generation, un brano scritto da Pete Townshend che anticipa il disco - che si chiamerà, semplicemente, Who - che vedrà la luce il 22 novembre. Ancora in forma e ancora ispirati, i compagni di Roger Daltrey sono tornati in studio 13 anni dopo Endless Wire (2006) e oggi presentano un album che, come dice Townshend: "Contiene quasi tutte nuove canzoni ...

Una riflessione sulla vita nel nuovo singolo di Renato Zero - Audio e testo di La Vetrina : Il nuovo singolo di Renato Zero apre un altro varco sulla musica di Zero Il Folle, prossimo album che sarà consegnato al mercato a cominciare dal 4 ottobre. La Vetrina, nel quale ci propone una profonda riflessione sulla vita, rappresenta il secondo singolo estratto dall'album che è di fatto il naturale erede di Alt, rilasciato prima della parentesi Zerovskij con la quale ha voluto festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera. Il testo ...

A Dream Is All I Need To Get By è il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds - un pop che guarda agli Smiths (Audio - testo e traduzione) : Se chiediamo all'ex Oasis una dichiarazione sul nuovo singolo dei Noel Gallagher's High Flying Birds, questi ci risponde che il brano suona come uno dei più iconici lati B degli Smiths di Morrissey, e ha ragione. Con questa nuova canzone Noel anticipa il secondo EP dei tre che il suo progetto lancerà entro la fine del 2019. A giugno la band ha lanciato Black Star Dancing e già dal 27 settembre ascolteremo il secondo capitolo, This Is ...

Fascinating è il nuovo inedito dei REM : il ricavato è destinato alla ricostruzione dopo l’uragano Dorian (Audio - testo e traduzione) : Con grande sorpresa su Internet è comparso un nuovo inedito dei REM con scopri ben precisi: una ricostruzione. Fascinating, questo il titolo del brano, è stato caricato sulla piattaforma Bandcamp per essere ascoltato, dopodiché è possibile acquistarlo al prezzo di 2 dollari che verranno devoluti all'associazione benefica Mercy Corps, che in questi giorni è impegnata alle operazioni di recupero a seguito del violento uragano Dorian che ha ...

Liar è il nuovo singolo di Camila Cabello in rotazione radio - l’amore latino che consuma (Audio - testo e traduzione) : Liar è il nuovo singolo di Camila Cabello, il secondo dopo Shameless, che anticipa il progetto Romance, la nuova realtà discografica che arriva a un anno di distanza dall'esordio solista Camila (2018). La cantautrice cubana ci aveva regalato un'anticipazione pubblicando un teaser in cui parlava dell'amore e mostrava la grafica di ciò che con molta probabilità sarà l'artwork del nuovo disco. Soprattutto, nel teaser di Camila ...

I Really Wish I Hated You dei Blink 182 è un brano degno di una boyband (Audio - testo e traduzione) : Il 20 settembre uscirà il nuovo album Nine e con I Really Wish I Hated You dei Blink 182 abbiamo una nuova anticipazione dopo Generational Divide, Darkside e Happy Days. Sentire le voci di Mark Hoppus e Matt Skiba aprire il brano con una forte alterazione dovuta agli effetti ci fa pensare: che ci si aspettava da una band che ha cavalcato l'onda del pop-punk per passare dalle radio agli smartphone? I Blink 182 erano quelli ...

Always There è il nuovo singolo dei Greta Van Fleet - un pop-rock spirituale (Audio - testo e traduzione) : Nel nuovo singolo dei Greta Van Fleet troviamo una prima risposta alle tante domande emerse dopo le dichiarazioni del chitarrista Jake Kiszka rilasciate a NME durante l'estate. Il musicista aveva spiegato che nel nuovo album della band, il secondo in studio dopo Anthem Of The Peaceful Army (2018), saranno presenti nuove sonorità e nuovi stili, frutto dei tanti viaggi effettuati durante il tour che hanno portato i Greta Van Fleet a ...

Ozzy Osbourne duetta con Post Malone in Take What You Want - ed è subito sincretismo (testo - Audio e traduzione) : Nel singolo Take What You Want Ozzy Osbourne duetta con Post Malone e partecipa al nuovo disco del rapper statunitense, Hollywood's Bleeding, uscito oggi 6 settembre. Per il Principe delle Tenebre non è la prima volta nel mondo dell'hip hop, se ricordiamo la versione di Iron Man dei Black Sabbath proPosta da Busta Rhymes con il titolo This Means War!!, il singolo che il rapper estrasse dall'album Extinction ...

Io Sono Bella di Emma ha il sapore rock della penna di Vasco Rossi - Audio e testo del nuovo singolo : Io Sono Bella di Emma anticipa l'album che l'artista rilascerà per i primi 10 anni di carriera. Il nuovo singolo era atteso da settimane, dopo che l'artista ne aveva dato l'annuncio sui suoi social, con approdo in rotazione radiofonica a cominciare dal 6 settembre. Si tratta di un brano dal sapore rock, di quello alla Vasco, ma nel testo si contano anche le penne di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, mentre la produzione è ...

Mortal Projections è il nuovo singolo di Joe Keery di Stranger Things in attesa del primo album (Audio - testo e traduzione) : Dopo Roddy e Chateau (Feel Alright), Mortal Projections è il nuovo singolo di Joe Keery, che a settembre lancerà il suo primo album del progetto solista Djo. Keery, noto per il ruolo di Steve Harrington nella fortunata serie Netflix Stranger Things, ha finalmente annunciato la data e il titolo del suo primo album: Twenty Twenty uscirà il 13 settembre: Ecco Mortal Projections, il 13 settembre uscirà un album, si chiama Twenty ...