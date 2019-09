Arrow non finirà | arriva uno spinoff al femminile con Green Arrow e le Black Canary

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L'verse è destinato a durare anche oltre la fine diin se e per se, prevista per gennaio del 2020. The CW sta infatti lavorando allo sviluppo di una seriealcon Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy. Anticipato dal presidente della rete Mark Pedowitz allo scorso TCA press tour estivo, il progetto vedrà le tre attrici riprendere il loro ruolo interpretato in, al centro ci saranno infatti Mia Smoak conosciuta comee leLaurel Lance e Dinah Drake.nonunoalcone lepubblicato su TVBlog.it 25 settembre 2019 15:48.

