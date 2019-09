Travolto da auto sull’Appia a Latina | morto 56enne

83enne Travolto e ucciso da auto mentre attraversa su strisce pedonali : Pescara - Un uomo di 82 anni è morto per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, mentre attraversava la strada, a Montesilvano. Il mortale incidente è avvenuto lungo via Vestina, l'anziano, residente in quella zona, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione Sud-Nord, quando è stato travolto da un'automobile condotta da una 33enne, che viaggiava in direzione Cappelle ...

Veglie - arrestato il conducente dell'auto che ha Travolto e ucciso un ciclista belga : Gli agenti della polizia locale, unitamente ai carabinieri della stazione di Veglie, nel Leccese, hanno tratto in arresto un 36enne di Salice Salentino, D.D.P., che sabato scorso, lungo la strada che collega la suddetta cittadina a Salice, ha investito un cicloescursionista belga, deceduto poco dopo in ospedale. L'uomo era alla guida di una Citroen C1 e stava percorrendo via Vecchia Salice, in territorio Vegliese. Inizialmente si era appreso che ...

Lecce - cicloamatore Travolto da un'auto sulla Salice-Veglie : è deceduto in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 14 settembre, in provincia di Lecce, precisamente lungo la strada che collega Salice Salentino a Veglie. Stando a quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, un uomo di 60 anni, Stephan Philippe Marical, un turista belga, è stato travolto da un'automobile che in quegli attimi transitava sulla stessa arteria stradale. L'uomo è spirato dopo poco in ospedale. Le cause del sinistro sono ancora tutte da ...

Roma - calabrese muore dopo essere stato Travolto da un autobus : Una drammatica notizia ci giunge dalla capitale, dove un uomo di origini calabresi ha drammaticamente perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo della sua autovettura e sia stato sbalzato sull'asfalto, ma proprio in quel momento stava transitando un autobus che lo ha travolto. L'autista non è infatti riuscito a frenare in tempo. Per l'uomo, ...

Caserta - a sette anni viene Travolto e ucciso da un’auto in corsa : Avrebbe compiuto 8 anni tra pochi giorni il bambino che è stato travolto e ucciso nei pressi del cimitero di Pietravairano, nel Casertano, da un’automobile che sfrecciava a tutta velocità. L’incidente stradale è stato drammatico e la tragedia è avvenuta davanti agli occhi dei genitori e di uno zio del piccolo.Le sue condizioni, dopo il violento impatto, sono apparse subito critiche. L’ambulanza del 118 ha trasportato il bambino direttamente ...

Calabria - bimbo Travolto da un'auto mentre andava in bici : Un bambino è stato travolto in Calabria da un'autovettura mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Le notizie che giungono dal posto sono ancora molto frammentarie, al momento non si conoscono infatti ancora le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della polizia stradale per procedere ai rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sempre in Calabria nelle scorse ore, a causa di un ...

Genova - morto l’operaio di Autostrade Travolto da un tir mentre aiutava un automobilista : Renato Nicolini rimase schiacciato tra il furgone e il muro della galleria il 4 agosto mentre aiutava un automobilista in panne. L'uomo aveva riportato contusioni polmonari, fratture costali e un pneumotorace, un ematoma al fegato, fratture al bacino e agli arti inferiori.Continua a leggere

Brindisi - scende dal tir per cambiare una ruota : camionista Travolto e ucciso da auto : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 9:30 sulla superstrada che collega Bari a Brindisi, proprio nei pressi dello svincolo per Torre Canne, nota località turistica della costa adriatica Brindisina. Le cause dell'incidente sono ancora tutt'ora al vaglio della Polizia stradale, ma dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia pare che il conducente del tir sia sceso dal mezzo pesante per cambiare una ruota. ...

Castel Volturno - papà di 34 anni Travolto e ucciso da un’auto pirata. Fermato l’investitore - un 37enne : era ubriaco : Stava andando al pub per comprare dei panini da portare alla sua famiglia, che lo attendeva a casa per cena. È stato falciato e ucciso da un’auto pirata, arrivata a tutta velocità. Il conducente è scappato, senza prestare soccorso. È quanto accaduto la sera di sabato 17 agosto, intorno alle 20.30, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima è un papà di 34 anni, Giorgio Galiero, morto sul colpo. L’automobilista, alla guida ...

Castel Volturno - papà di 34 anni Travolto e ucciso da un’auto pirata : “Era per mano al figlio salvo per miracolo”. Fermato l’investitore : Stava passeggiando, quando un’auto pirata, arrivata a tutta velocità, lo ha travolto, uccidendolo, per poi fuggire. È quanto successo la sera di sabato 17 agosto a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima è un papà di 34 anni, Giorgio Galiero, morto sul colpo. Sembra, anche se i carabinieri non confermano, che il 34enne stesse camminando tenendo per mano il figlio di sei anni, rimasto però miracolosamente illeso. ...