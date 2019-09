Tav | inaugurati i primi nove chilometri del tunnel di base della linea Torino-Lione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Solo nello scorso inverno Luigi Di Maio, l'allora ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, aveva rassicurato la comunità italiana sostenendo che del Tav non esisteva neppure un centimetro e Alessandro Di Battista aveva addirittura parlato di una rinuncia, da parteFrancia, alla realizzazione. Invece le cose sembrano essere non tanto diverse, quanto addirittura sostanzialmente opposte. Infatti, nella giornata di ieri sono stati completati i, a fronte dei 115 complessivi, deldiTav, la cui data di inizio dei lavori risale all'estate 2016 nel cantiere di Saint-Martin-la-Porte e ha visto la cooperazione di 450 operai di entrambe le nazionalità francese e italiana. La fresa 'Federica' È lunga 135 metri e pesante 2.400 tonnellate la fresa ribattezzata con il nome femminile di "Federica" e dalla quale dipartiranno ...

anorta_ : Tav, ecco il tunnel che non c’era: inaugurati i primi 9 chilometri by @Corriereit - simonaesseti : RT @Daniele_Manca: Tav, ecco il tunnel che non c’era: i primi nove chilometri inaugurati (senza il governo italiano) @marcoimarisio https:/… - ruiciccio : RT @Daniele_Manca: Tav, ecco il tunnel che non c’era: i primi nove chilometri inaugurati (senza il governo italiano) @marcoimarisio https:/… -