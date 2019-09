Si spacciava per il genio di Aladino ed estorceva danaro

Napoli - già ai domiciliari per violenza 19enne spacciava droga dalla finestra : arrestato : I carabinieri della stazione di Boscoreale, città metropolitana di Napoli, hanno arrestato Luigi M. per spaccio di droga. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai giudici della Corte d'appello di Napoli. Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari. Le autorità però gli hanno notificato il provvedimento sostitutivo della misura detentiva. Lo spaccio dalla finestra Il reato contestato ad un giovane ...

Catanzaro - la sentenza era perfetta ma falsa : arrestato uomo che si spacciava per avvocato : È stato arrestato per falsità materiale ed esercizio abusivo della professione un uomo della provincia di Cosenza, che si spacciava per avvocato. Si tratta di un 53enne, Arturo Senatori, nei confronti del quale è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Inizialmente era riuscito a ingannare l’apparato giudiziario, ma è stato poi scoperto grazie all’apporto della Guardia di finanza diretta dalla ...