Mara Venier racconta il suo passato difficile a Soliti Ignoti

Mara Venier racconta : “Ho incontrato Barbara d’Urso in treno” : Barbara d’Urso, Mara Venier rompe il silenzio: “Ci siamo incontrate e abbracciate in treno” Pace fatta, è ormai ufficiale, tra Mara Venier e Barbara d’Urso, dopo i dissapori che si sono creati lo scorso anno, nella prima parte della stagione tv, per via dell’agguerrita sfida a colpi di share tra Domenica In e Domenica Live. A raccontarlo è stata proprio la signora della domenica di Rai1 che, intervistata per il ...

Francesca Fialdini - il gelo dopo l’invito a Mara Venier. Le ha risposto ‘così’ : Anche Francesca Fialdini è stata ospite di Mara Venier nella seconda puntata di Domenica In, quella del 22 settembre 2019, Francesca Fialdini, conduttrice del nuovo programma domenicale, ‘Da noi… A ruota libera’, che va in onda nella fascia oraria occupata lo scorso anno da Cristina Parodi. Ma oltre a presentare la sua nuova trasmissione, la Fialdini ha rilasciato delle confidenze alla ‘zia Mara’. Inizialmente però la ex regina de ‘La Vita in ...

Domenica In - Riccardo Cocciante commuovente - Mara Venier : "In tanti anni non era mai successo nel mio studio" : Ospite di Mara Venier a Domenica In, in onda su Rai1, il grande artista Riccardo Cocciante, che ha commosso il pubblico con una versione piano e voce di una delle sue intramontabili canzoni, Quando finisce un amore. "Tu sei un grande ed io sono onorata ad averti qua", ha dichiarato la Venier. Leggi

Domenica In - Francesca Fialdini parla del fidanzato : cosa le scuce Mara Venier : A Domenica In, Mara Venier chiesto a Francesca Fialdini qualcosa sulla sua vita privata. La conduttrice è sempre molto restia a parlare della sua situazione personale. Ma Mara Venier sa sempre come far parlare i suoi ospiti, che con lei si sentono sempre a loro agio. Dunque la bella Francesca ha amm

Ascolti Mara Venier - d’Urso contro Fialdini : i dati auditel di ieri : Domenica In, Domenica Live e Da noi… a ruota libera: gli Ascolti di ieri, 22 settembre ieri pomeriggio, domenica 22 settembre, hanno debuttato Domenica Live di Barbara d’Urso e il nuovo programma di Francesca Fialdini dal titolo Da noi… A ruota libera, preceduto dalla seconda puntata della Domenica In di Mara Venier. Come sarà andata per le tre conduttrici? Mara, che come l’anno scorso se la deve vedere con le soap di ...

“Questo è per Emma”. Mara Venier - commozione in diretta : cosa è successo a Domenica In : Una Domenica di passione, di amore e di commozione. Ecco perché quella di Mara Venier funziona così bene. Zia Mara è voluta partire con un pensiero speciale dedicato a quella che sta conducendo Emma, contro la malattia. La ‘signora della Domenica’ infatti, manda un caldo messaggio alla cantante, approfittando della presenza in studio della sua collega Elodie. Accogliendola in studio la Venier le mostra un video canta insieme ad Elisa e ad Emma. ...

Da noi - a ruota libera : Francesca Fialdini ‘liquidata’ da Mara Venier : Domenica In, Francesca Fialdini invita Mara Venier a “Da noi… a ruota libera”, ma lei glissa E’ stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi, 22 settembre 2019, Francesca Fialdini, conduttrice del nuovo programma domenicale in onda nella fascia oraria lo scorso anno occupata da Cristina Parodi, dal titolo Da noi… a ruota libera. E nel salotto della collega l’ex padrona di casa de La vita in ...

La Di Patrizi parla di Emma Marrone con Mara Venier : 'Una donna molto forte’ : In queste ore un’artista italiana diventata popolare grazie al talent show Amici, sta destando parecchia preoccupazione. Si tratta di Emma Marrone, che ancora una volta sta facendo i conti con un grosso problema di salute. Oggi Elodie Di Patrizi, ospite a Domenica In, ha espresso tutto il suo sostegno alla collega salentina, che ha avuto modo di conoscere nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. La cantante italo-francese pur non ...

Domenica In - Mara Venier scoppia in lacrime con Gina Lollobrigida : “Non so cosa darei per avere mia madre qui un solo minuto” : Mara Venier non ha trattenuto le lacrime mentre stava parlando con Gina Lollobrigida del rapporto difficile che c’è ormai tra l’attrice ospite di Domenica In e il figlio. Sentendo la tristezza della Lollobrigida nel raccontare i loro problemi, la conduttrice si è rivolta direttamente a Mirko, invitandolo a mettere da parte il rancore e fare un passo verso la mamma, prima che sia troppo tardi. “Potessi farlo io” ha detto ...

Domenica In - il saluto di Mara Venier a Emma Marrone : Anche Mara Venier ha voluto abbracciare metaforicamente Emma Marrone, dopo l'annuncio da parte della cantante salentina di dover momentaneamente abbandonare la musica per dei problemi di salute.Durante l'intervista a Elodie, ospite questo pomeriggio a Domenica In, Mara ha così ricordato che Elodie, nel corso della sua carriera, e in particolar modo della sua partecipazione ad Amici 15, abbia avuto la possibilità di conoscere da vicino diverse ...

Mara Venier sorpresa da Riccardo Cocciante : “Non era mai successo” : Domenica In, Mara Venier fa una confessione a Riccardo Cocciante: “Non era mai successo prima” Uno degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In è stato il grande artista Riccardo Cocciante, che ha deliziato il pubblico con una versione piano e voce di una delle sue canzoni più belle Quando finisce un amore. E a proposito di questa canzone Mara Venier ha rivelato una cosa che è successa durante le prove del programma dicendo: ...

Domenica In - Mara Venier svela un retroscena : "Perché non ci sono mai politici ospiti in studio" : Perché a Domenica In non ci sono mai ospiti politici? A svelare l'arcano è la stessa Mara Venier, in un'intervista a Repubblica: "La differenza fra le vecchie Domeniche in e quella di oggi? Il pubblico. Una volta erano tutti lì, facevo otto milioni e anche oltre. Oggi la gente è dispersa tra canali

Mara Venier/ "Strehler mi diede della tr* - mi chiamavano vecchia ma ora…" : Mara Venier ricorda un curioso aneddoto con il registra Giorgio Strehler: le parole della conduttrice di Domenica In, programma di Rai Uno

Mara Venier : Giulia De Lellis? Non so chi sia : In una nuova puntata di Domenica In, il talk show domenicale trasmesso su Rai 1, Mara Venier ha intervistato uno dei volti femminili più discussi di Canale 5, parliamo di Giulia De Lellis. Quest'ultima, originaria di Pomezia, dopo aver definitivamente archiviato la sua love story cominciata con Andrea Damante nel dating-show di Maria De Filippi, è diventata sempre più popolare sui social network, tanto da farne una piattaforma di ...