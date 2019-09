Indagini sul guru della macrobiotica | cadono le accuse su Pianesi

Cagliari - riaperte le Indagini sulla morte di Mattia Ennas : era precipitato da una palazzina : Lo hanno trovato morto alle 8 del mattino dello scorso 25 agosto ai piedi di un palazzo di periferia, lontano da casa, dopo una notte trascorsa con gli amici in una discoteca del litorale. Una fine inspiegabile per i parenti e per chi lo conosceva bene, archiviata in un primo momento come suicidio dalla Procura di Cagliari. Ora l’indagine viene riaperta, con l’ipotesi di “decesso in conseguenza di altro reato”. Una formula ampia per far luce sui ...

Roma - chiuse Indagini sul restauro di Palazzo Raggi e Torri dell’Eur : in 12 a rischio processo : Corruzione, abuso d’ufficio e traffico di influenze. Sono i reati ipotizzati nell’inchiesta condotta dalla procura di Roma sul progetto di ripristino dello storico Palazzo Raggi in via del Corso e del complesso immobiliare delle Torri di Ligini all’Eur, già sede del Ministero delle Finanze. I pubblici ministeri hanno provveduto alla notifica della chiusura indagini e ora 12 persone sono a rischio processo. La vicenda nasce nel 2015 e le ...

Gela - tre arresti per traffico di droga. Le Indagini sono partite dopo la segnalazione sull’applicazione “You Pol” : L’operazione “Supermarket” ha portato gli inquirenti a smascherare un giro di droga in corso tra le piazze di Gela (Caltanissetta) e le città di Vittoria, Palermo e Catania, da dove arrivavano hashish e marijuana. Tre persone sono state arrestate, una in carcere e due ai domiciliari. L’indagine è partita da una segnalazione del 26 maggio 2018 su “You Pol”, l’app che permette di denunciare in forma ...

Avellino - fabbrica in fiamme : Indagini con il drone - la Procura frena sull'ipotesi dolo : Anche oggi città semi deserta e scuole chiuse, sospesi tutti i mercati all'aperto. Molti cittadini hanno indossato le mascherine per ripararsi dai veleni. Non sarebbero allarmanti i primi dati dell'Arpac

Sono state emesse nove misure cautelari nei confronti di alcune persone coinvolte nelle Indagini sul crollo del Ponte Morandi : Sono state emesse nove misure cautelari nei confronti di alcune persone a vario modo coinvolte nelle indagini sul crollo del Ponte Morandi, che nell’agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Repubblica scrive che «la Guardia di Finanza di Genova

Rocco Schiavone 2 - Rai 2/ Replica 18 settembre : Indagini sul cadavere di un trans : Rocco Schiavone 2 torna su Rai 2, anticipazioni Replica del 18 settembre: il commissario indaga sul cadavere senza vita di un transessuale

Formula 2 – Le Indagini sull’incidente che ha ucciso Hubert proseguono - sequestrata la Trident di Alesi : Le autorità belga hanno disposto il sequestro della monoposto di Alesi, costringendo il team Trident a correre con una sola vettura nel Gp d’Italia Il Mondiale di Formula 2 prosegue dopo la morte di Anthoine Hubert, scomparso sabato scorso in seguito ad un incidente avvenuto in Gara-1 a Spa. Alla vigilia del week-end di Monza però arrivano novità sull’inchiesta aperta dalle autorità belga, che stanno indagando per accertare le ...

Mafia Foggia - gli affari “puliti” : le ombre sul gasolio agricolo di contrabbando. E le Indagini sul mosto e le banconote false per i Casalesi : Avevano messo i loro soldi in mano a imprenditori insospettabili per costruire “cartiere” dove far transitare i soldi di droga, usura ed estorsioni lavandoli nel mosto di vino. Qualcuno si era appassionato alla stampa di banconote fasulle, fatte così bene che i Casalesi avevano pensato a loro per utilizzare quelle centinaia di fogli di carta filigranata sottratta dalla cartiera Milani, l’unico posto in Italia dove si ...

Svolta nelle Indagini sulla morte del calciatore Emiliano Sala : Il calciatore argentino Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson sarebbero stati avvelenati da elevati livelli tossici di monossido di carbonio, prima che il loro aereo si schiantasse nella Manica. Lo rivela un rapporto della Air Accidents Investigations Branch (AAIB), la struttura investigativa del Dipartimento dei Trasporti britannico, che ha la responsabilità di analizzare ogni tipo di incidente aeronautico avvenuto nel Regno Unito. La ...

Eugenio Vinci muore in barca in Croazia - Indagini sulle cause : Eugenio Vinci muore in barca in Croazia. O un'intossicazione alimentare o avvelenamento da gas. Queste le due ipotesi principali

"È stata un'esecuzione". Il punto sulle Indagini sulla morte di 'Diabolik' : Sarebbe stato vittima di un tranello Fabrizio Piscitelli, ex capo ultrà della Lazio, ucciso ieri al parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana con un colpo di pistola alla testa. Le modalità, una vera e propria esecuzione, fanno pensare che l'uomo fosse in attesa di qualcuno che gli aveva dato appuntamento. Al momento la Dda della Capitale non esclude alcuna pista, anche se quella privilegiata rimane quella del regolamento di conti per ...