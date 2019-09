Il metodo Ancelotti è l’opposto del metodo Burioni

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Non abbiamo il top player. James Rodriguez alla fine è rimasto al Real Madrid, Icardi ha preferito accasarsi a Parigi. Quest’anno non si è parlato nemmeno del ritorno di Cavani, mentre Benzema e Di Maria ce li eravamo giocati del tutto nel primo calciomercato dell’era. Abbiamo, però, una squadra forte, unita, duttile e intelligente. Una squadra per la quale il concetto di turnover è persino inappropriato, visto che le uniche pedine inamovibili sembrano essere Koulibaly e, parzialmente, il sempiterno Callejon. Non esistono i titolarissimi, ma nemmeno i titolari Per il resto, nessuno si sente titolare. Non può farlo Meret i cui concorrenti si chiamano Ospina e Karnezis (credo che nessuna squadra in Europa abbia tre portieri di tale qualità). Non lo può fare nessuno nel reparto difensivo, vista la presenza in rosa di tre terzini destri, due terzini sinistri e tre ...

