Di Maio | su immigrazione e rimpatri faremo più di Salvini | ma non ci voleva molto

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – “Io rispetto le opinioni di tutti, e’ nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo persone in mare e poi la redistribuzione era affidata alle mie telefonate e a quelle di Moavero. Ritenere che non sia un passo avanti non e’ sostenibile”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a New York, in merito alle critiche sollevate da Matteosulle intese raggiunte a Malta sul tema dell’. “Presto- aggiunge Conte- ci vedrete ritornare con nuove buone notizie per un sistema dipiu’ efficace a livello europeo. L’Italia sta preparando una svolta risolutiva”. DIPIÙ DI, NON CI VUOLESull’e ipiù di, forse non ci”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando a New York. Quanto alle accuse disul numero degli sbarchi e l’intesa di Malta, Diricorda che ...

