Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 23 settembre 2019)non eserciterà ildisul progetto ditransfrontaliera diin MFE approvato dalle assemblee degli azionisti lo scorso 4 settembre

finanza24 : Mediaset, Vivendi non ha esercitato diritto recesso in operazione MFE – fonti - fisco24_info : Vivendi: no al diritto di recesso sulla fusione Mediaset-Mediaset Espana: Vivendi non eserciterà il diritto di rece… - bizcommunityit : Vivendi: no al diritto di recesso sulla fusione Mediaset-Mediaset Espana #finanzaemercati -