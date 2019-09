Segrega e vende per le nozze le due figlie |La polizia arresta un bosniaco a Pisa

Segrega e vende figlie in matrimonio : primo arresto per Codice Rosso : primo arresto in Italia per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso. In manette, a Pisa, un cittadino bosniaco di etnia rom, accusato di reiterate violenze, lesioni, Segregazioni nei confronti delle due figlie. Le punizioni inflitte dal padre erano soprattutto dirette a impedire alle due ragazze di frequentare i loro fidanzati, diversi da quelli che lui aveva prescelto per loro: due cugini con le cui famiglie ...