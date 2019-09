Sarri | «Per innescare un modo di pensare e giocare ci vuole un po’ di tempo»

Infortunio Ronaldo - come cambia la Juve a Brescia : quattro opzioni per Sarri : Infortunio Cristiano Ronaldo, piccolo affaticamento muscolare per il portoghese alla vigilia della gara di Brescia. Lo ha annunciato il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa. Da capire dunque, adesso, se CR7 sarà completamente out per domani o andrà almeno in panchina. Difficile a questo punto, in caso di partenza per la Lombardia, che possa partire titolare, anche per non forzare. E così, sono tre le ipotesi sul piatto ...

Brescia-Juventus - Sarri e i dubbi di formazione : “problema fisico per Cristiano Ronaldo. Higuain faticava a respirare” : Alla vigilia di Brescia-Juventus, Maurizio Sarri fa il punto sulle condizioni fisiche dei bianconeri: in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain Il primo turno infrasettimanale di Serie A chiama le squadre impegnate nelle coppe europee ad un vero e proprio tour de force. Lo sa bene Maurizio Sarri che, dopo l’impegno di Champions contro l’Atletico Madrid e la partita contro il Verona nell’ultimo turno di ...

Probabili formazioni Brescia-Juventus : debutta Balotelli - almeno 5 cambi per Sarri : Probabili formazioni Brescia-Juventus – Il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A va in scena allo stadio “Mario Rigamonti”. I padroni di casa del Brescia ricevono la Juventus. Rondinelle reduci dalla vittoria esterna sull’Udinese, grazie ad un gol di Romulo. Corini farà un solo cambio rispetto all’undici visto contro i friulani. Torna, infatti, dalla squalifica Mario Balotelli, che sarà subito ...

Juventus-Verona - Sarri non ha dubbi : “la prestazione opaca? Il turnover fa perdere equilibrio e certezze” : L’allenatore toscano ha analizzato il match con il Verona, vinto per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo Vittoria sofferta per la Juventus, che nell’anticipo della quarta giornata supera in rimonta l’Hellas Verona grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo. Una prestazione opaca quella dei bianconeri nonostante il successo, colpa di un turnover corposo deciso da Sarri per far riposare alcuni giocatori dopo la ...

Juventus i convocati di Sarri Per il match contro l’Hellas Verona : La lista dei convocati di Sarri La lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida della Juventus contro l’Hellas Verona. Out Mandzukic. Di seguito la lista: 1 Szczesny 4 De Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 23 Emre Can 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Sarri e i gol subiti : 'Per migliorare bisogna passare a uomo ed essere più aggressivi' : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di campionato, con Sarri che stasera alle 18 contro il Verona farà ufficialmente l'esordio in panchina all' 'Allianz Stadium' di Torino. La Juventus arriva alla partita di Serie A di certo più consapevole della sua forza, dopo che in Champions League, per gran parte della gara contro l'Atletico Madrid, ha fatto vedere un buon gioco, andando in vantaggio per 2 a 0 grazie ai gol di Cuadrado ...

LIVE Juventus-Hellas Verona - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri insegue la vittoria per scacciare una mini-crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv Juventus-Verona – Programma e palinsesto delle partite di oggi Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Hellas Verona, terzo anticipo della 4a giornata di Serie A 2019-2020. I bianconeri allenati da Maurizio Sarri vanno a caccia del terzo successo stagionale dopo le ultime due partite chiuse con un ...

Juventus - rivoluzione Sarriana : nuovo ruolo per l’attaccante bianconero : Juventus – Nel futuro di Federico Bernardeschi sembra esserci un posto a centrocampo. La Juventus al momento, però, ha necessità di schierarlo in attacco ed a confermarlo è proprio l’allenatore della Vecchia Signora. Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha tessuto le lodi di Federico Bernardeschi, seppur in maniera piuttosto inconsueta: “In futuro vedo la specializzazione di Bernardeschi come centrocampista e non ...

Sarri : «In Italia c’è la fissa per il turnover in Inghilterra no anche se si giocano più gare» : Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima della gara con l’Hellas Verona rispondendo ad alcune domande sulle critiche sollevate da più parti dopo le recenti prestazioni dei bianconeri Sulle possibilità rotazioni di formazione «Vediamo la situazione. Poi prendiamo le decisioni conseguenti, se la rotazione sarà ristretta o più ampia perché ci sono giocatori più affaticati. In Italia c’è la fissa di questo ...

Prandelli commenta le italiane in Champions : “Troppe aspettative sull’Atalanta. Sarri? Uno scandalo perché…” : L’ex ct dell’Italia Cesare Prandelli ha commentato ai microfoni di Sky Sport il cammino delle quattro italiane in Champions League: esordio con vittoria per il Napoli, pari per Juve ed Inter, sconfitta pesante per l’Atalanta. Le parole dell’allenatore. “Juventus e Napoli sono state molto convinte del proprio ruolo, stanno oliando i loro meccanismi, sono sulla buona strada. Sull’Atalanta c’erano ...

Probabili formazioni Juventus-Verona : ballottaggi in ogni reparto per Sarri : Probabili formazioni Juventus-Verona – Due pari nelle ultime due gare per i bianconeri, i quali si sono fatti riprendere dall’Atletico in Champions dopo una buona prestazione, che aveva fatto seguito a quella deludente di Firenze. Sabato alle 18 arriva il Verona. Sarri costretto ad un po’ di turnover, tanti dubbi in ogni reparto: Buffon potrebbe scalzare Szczesny, Emre Can e Rabiot potrebbero sostituire Khedira e Matuidi. ...

