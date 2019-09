Milan-Inter | Vieri distrugge i rossoneri | “sarebbe finita 6-0 se non ci fosse stato

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Lazio-Parma 2-0 - Immobile-Marusic. Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Super Cagliari - bene Juve e Napoli : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Lazio-Parma 2-0, Immobile-Marusic. Milan-Inter ...

I violini dell’Inter e le nozze con i fichi secchi del Milan : Il post derby ci regala due squadre in direzione opposta. Pe l'Inter di Antonio Conte, in testa a punteggio pieno, ormai è tutto un concerto di violini. Per il Milan di Giampaolo, invece tira aria di tempesta

Inter - Lukaku ha conquistato tutti : protagonista anche nel derby contro il Milan : L'Inter è riuscita a portare a casa il derby di Milano battendo il Milan 2-0, restando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, in testa al campionato con dodici punti. Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Romelu Lukaku, autore del secondo gol e di giocate fondamentali per far alzare la squadra. Il centravanti belga ha dimostrato con i fatti di essersi messo alle spalle il problema alla schiena che ne aveva condizionato il ...

L'Inter vince il derby contro il Milan : Brozovic re di Milano : L'Inter vince il derby di Milano contro il Milan e resta in testa alla classifica con dodici punti raccolti nelle prime quattro giornate, a punteggio pieno. A decidere il match i due uomini più discussi in questa settimana, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, protagonisti di una discussione accesa negli spogliatoi dopo la gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Il centrocampista croato ha portato in vantaggio i nerazzurri con un tiro ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Juve-Verona 2-1 - gol di Ramsey e Ronaldo : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l'inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione

Milan-Inter - le pagelle dei quotidiani : disastro Rodriguez e Piatek : Milan-Inter, le pagelle dei quotidiani – Il derby è nerazzurro, Conte batte Giampaolo per 2-0 con le reti nel secondo tempo di Brozovic e Lukaku. Successo meritato per Handanovic e compagni al dispetto di un Milan che sta ancora dimostrando tutti i suoi limiti. Di seguito, le pagelle dei principali quotidiani sportivi nazionali. Milan-Inter 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Brozovic e Donnarumma i migliori, Lukaku si salva per il gol ...

Highlights Milan-Inter 0-2 : VIDEO - gol e sintesi. Brozovic e Lukaku fanno impazzire Conte : E’ l’Inter di Antonio Conte ad imporsi nel derby della Madonnina contro il Milan, nel match valido per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I nerazzurri si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Marcelo Brozovic e di Romelu Lukaku, controllando l’incontro e avendo occasioni importanti anche prima delle realizzazioni. Un successo, dunque, meritato della Beneamata che ottiene il quarto successo in ...

Lukaku-Brozovic - Inter batte Milan e resta prima : Un abbraccio che spazza via le chiacchiere e regala all'Inter tre punti dall'enorme significato, una risposta a tutte le polemiche e agli ''errori'' sbandierati da Conte e Marotta. Dallo screzio negli spogliatoio nell'immediato post-Slavia (trapelato, secondo il tecnico e l'ad, con troppa facilita') al tripudio nel derby: Brozovic con una rasoiata deviata da Leao e Lukaku con una zampata di testa fanno pace, scambiandosi teneri buffetti prima e ...

Milan-Inter - Conte senza messe misure : “volevo fare bella figura. Litigio Lukaku-Brozovic? Ad averne…” : L’allenatore nerazzurro si è complimentato con i propri giocatori per il successo nel derby, tornando sul Litigio tra Lukaku e Brozovic Primo derby della Madonnina e prima vittoria per Antonio Conte, che rimane in testa alla classifica con la sua Inter dopo quattro vittorie in quattro partite. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore nerazzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo risultato ai microfoni di DAZN, ...

Milan-Inter - la festa nerazzurra e la delusione rossonera : l’inchino di Lukaku e la corsa sotto la curva [FOTO e VIDEO] : Si è concluso un emozionante derby di Milano, sono scese in campo Milan-Inter che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale, continua la striscia di risultati utili consecutivi per Antonio Conte che guida la classifica con 12 punti, quattro su quattro in campionato è un ottimo biglietto da visita ed un chiaro messaggio alla Juventus. Al contrario il Milan ha ottenuto solo 6 punti e con un calendario favorevole, ...

Milan-Inter - Giampaolo bacchetta il suo Milan : “titubanti ad inizio gara - dopo lo svantaggio ci siamo disuniti” : L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta nel derby, pungendo i propri giocatori per l’atteggiamento tenuto in campo Serata da dimenticare per il Milan, sconfitto senza attenuanti da un’Inter apparsa superiore per gran parte della partita. I rossoneri hanno subito il gioco nerazzurro, reagendo in maniera disordinata ai gol subiti nella ripresa. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato ai microfoni di DAZN sulla ...

L'Inter fa suo il derby e torna in testa : Brozovic-Lukaku piegano Milan : In settimana, si erano resi protagonisti di un battibecco che aveva mandato su tutte le furie Antonio Conte; oggi, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, insieme, stendono un Milan confusionario e maldestro nel 171esimo derby della Madonnina, realizzando i due gol decisivi che permettono alL'Inter di rim