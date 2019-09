Mario Draghi tagli i tassi e ne fanno le spese le banche Ma il conto lo pagheranno i

Quantitative Easing 2 - la vendetta : Mario Draghi ci riprova - ma non salverà l’Europa : 20 miliardi al mese: questa la quantità di denaro che la Bce pomperà nell’economia dell’Eurozona per evitare il rischio recessione. Una medicina necessaria e tempestiva, ma non risolutiva. Perché non risolvere nemmeno un problema dell’economia europea. Per farlo, è necessario che la politica batta un colpo.Continua a leggere

Negli scatoloni di Mario Draghi : In esclusiva per Huffpost un brano estratto dal libro “Questa non è l’Italia” del giornalista Alan Friedman. Pubblicato da Newton Compton, il testo sarà in libreria dal 9 settembre. In alto, sovrastante la città di Francoforte, nell’ex quartiere popolare di Ostend, un imponente grattacielo grigio di centottantacinque metri svetta accanto alla riva destra del fiume Meno, innalzandosi sulle ...

Francesco Acquaroli interpreta Mario Draghi in “Adult in the Room” di Costa -Gravas : Francesco Acquaroli, interpreta Mario Dranghi in”Adults in the Room” di Costa-Gavras, in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia

Sergio Mattarella - il piano per nominare Mario Draghi premier e compiacere Bruxelles : Sergio Mattarella ha detto sì pochissime parole in merito alla crisi di governo, ma le ha dette con grande chiarezza: "Niente governo tanto per fare. Serve una personalità capace di affrontare la complessità dei problemi italiani connessi a loro volta alla fragilità del sistema europeo". Tradotto? D

Mario Draghi - l'ultima mossa salva-Europa : rilancia il Quantitative Easing : Per l'Eurozona "i rischi per le prospettive di espansione restano orientati al ribasso per via della prolungata presenza di incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti", spiega Mario Draghi, presidente della Bce, al