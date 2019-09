Manuel Bortuzzo | chiesti 20 anni per gli aggressori

Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019) La Pm Elena Neri ha chiesto 20di carcere, formulando l'accusa di tentato omicidio, per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili dell'aggressione e del ferimento di, giovane promessa del nuoto azzurro. Il nuotatore venne aggredito lo scorso 2 febbraio in Piazza Eschilo, nel quartiere Axa a Roma, mentre era in compagnia della sua fidanzata. I duesuccitati sono i responsabili del ferimento di, in ragione del quale il giovane ha perso l'uso delle gambe.La richiesta di 20di reclusione è figlia anche dei motivi abietti e futili che spinsero i due imputati ad organizzare quel folle agguato. Marinelli e Bazzano erano rimasti coinvolti in una rissa all'Irish Pub di Piazza Eschilo e tornarono sul posto, poco dopo, armati di pistola per vendicarsi. Marinelli, seduto sul posto del passeggero di uno scooter, colpìalle spalle ...

