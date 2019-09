Lo scioglimento dei ghiacciai distruggerà intere nazioni

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ghiaccio a Qaqortoq, Groenlandia (foto: Joe Raedle/Getty Images) All’indomani del rapporto sull’utilizzo del suolo, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) pubblica una nuova analisi, questa volta incentrata sugli oceani e la criosfera, ovvero le riserve di acqua ghiacciata del pianeta. Questo rapporto, che verrà reso pubblico il 25 settembre, fornisce informazioni su come il cambiamento climatico stia influenzando gli ecosistemi oceanici, costieri, polari e montani. L’Agenzia francese Afp, dopo averne ottenuto una bozza, ha fatto trapelare alcune delle informazioni per influenzare il vertice di azione per il clima delleUnite del 23 settembre a New York, ospitato dal segretario generale delleUnite António Guterres. In questo rapporto, gli scienziati dell’Ipcc hanno valutato le conseguenze del surriscaldamento globale sulle risorse idriche mondiali, ...

