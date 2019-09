Fatto fuori WhatsApp per alcuni iPhone | modelli coinvolti e novità dal 23 settembre

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Stanno venendo alla luce alcuneimportanti per chi si ritrova con device Apple di vecchia generazione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di. Da mesi sappiamo che, a partire da febbraio 2020,dispositivi non potranno può collegarsi alla nota app di messaggistica. Vedere per credere il caso degli4 ed3GS, presenti in quantità minime sul mercato italiano ed europeo, ma al contempo meritevoli di un approfondimento oggi 22. Dopo tante bufale relative all'app, infatti, stamane tocca parlare di una notizia vera. Cosa cambia pere la compatibilità coi vecchi? Un contributo interessante sulla questionee la compatibilità coi vecchici arriva direttamente da WABetaInfo, uno dei massimi esperti sul tema, il quale ha pubblicato un tweet per per fare chiarezza sulla questione. In particolare, ...

iameerica_ : RT @lasoralalla: Che Leonardo DiCaprio abbia solo un Oscar in mano e per di più vinto col film meno plausibile fatto è fuori da ogni logica… - fedesposs : RT @believeinmusic_: Quanto mi date fastidio quando per difendere le persone in carne e sostenerle dovete gettare merda sulle secche e punt… - autvaut : RT @believeinmusic_: Quanto mi date fastidio quando per difendere le persone in carne e sostenerle dovete gettare merda sulle secche e punt… -