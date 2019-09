Due fidanzati stano parlando via webcam e lui assiste in diretta all’omicidio di lei

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Due ragazzivivevano lontani, lei in Canada e lui in Cina. I due erano soliti parlare viae un giorno, mentre erano intenti a chiacchierare, qualcuno ha suonato alla porta della fidanzata. Lei, la 23 Qian Liu,è andata ad aprire e dietro la sua porta c’era il suo assassino. Il suo fidanzato ha visto tutto inmentre quello sconosciuto la uccideva. Dopo pochi minuti, il tempo di allertare la polizia, il collegamento è stato interrotto perché l’assassino lo ha spento e poi ha portato con se il computer. La polizia si è messa sulle tracce di quell’uomo che, dall’identikit fatto dal fidanzato è alto, biondo e bianco. Probabilmente si tratta di un ragazzo ch la povera vittima frequentava come amico e che, forse, aveva respinto.

chiccadelsud : @1975Ezio Viaggi e due fidanzati ?? Vedrò di trovarli in due città diverse ?? - ridi_chetipassa : Tra due fidanzati:- Caro...dopo che saremo sposati dividerò con te i tuoi guai!.Ma io non ho guai..Li avrai caro...li avrai.. - omgzaynjm_ : come le chiamate due persone che si baciano e fanno cose, senza essere fidanzati -