Pa | Conte | ‘rischia di andare sotto organico | bisogna rimpinguare’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) (AdnKronos) – “Il tema non è il controllo o la vigilanza occhiuta – ha detto ancora– dobbiamo lavorare per una digitalizzazione completa e per semplificare, per ridurre la burocrazia, e per migliorare la meritocrazia”.L'articolo Pa:, ‘rischia dirimpinguare’ (2) CalcioWeb.

LSciarrini : RT @LaVeritaWeb: L'indagine rischia di far deflagrare le contraddizioni del M5s, già pentito del Conte bis. - _A_Serie_A_Club : Marcelo Brozovic, in un modo o nell'altro rischia di essere seriamente inculato da Conte se continua a giocare cosi… - laleggepertutti : **Pa: Conte, 'rischia di andare sotto organico, bisogna rimpinguare'** - -