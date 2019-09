LIVE Lazio-Parma | Serie A calcio in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, probabili formazioni e come vedereSalve a tutti e benvenuti allatestuale diposticipo serale dellaA 2019-20, Ladeve rialzare la testa dopo la doppia sconfitta tra campionato e Europa League mentre ildeve dimenticare la brutta partita contro il Cagliari in casa. Tutti in discussione in casa, Simone Inzaghi ha perso contro due squadre non irresistibili come Spal e Cluj per un turnover veramente troppo ampio e qualche giocatore di troppo fuori forma, gli investimenti su Lazzari, Jony e Vavro non hanno ancora fruttato a dovere visto che tranne proprio l’ex Spal gli altri faticano a ritagliarsi spazio da titolare. Soprattutto Milinkovic Savic e Correa saranno chiamati a dare una risposta positiva e presente dopo le deludenti ultime uscite. Ilvive di alti e ...

PlanetStreams1 : Arsenal vs Aston Villa Live Stream Chelsea vs Liverpool Live Stream E Frankfurt vs B Dortmund Atalanta vs Fioren… - fuoriporta_ : Uno spettacolo musicale live e la visita guidata della Rocca Abbaziale, dove nacque e visse Lucrezia Borgia, sarann… - vola_lazio : -