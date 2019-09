Lecce | Farias | “Ci abbiamo provato | Napoli squadra che punta a vincere”

Serie A 2019-2020 - Torino-Lecce 1-2 : Farias e Mancosu firmano la sorpresa - i granata se la prendono con il VAR : Il Monday night della 3a giornata della Serie A 2019/2020 non ha minimamente deluso le attese. Il Lecce, infatti, passa in casa del Torino con il punteggio di 2-1 al termine di un match nel quale è successo di tutto, e nel quale la formazione di mister Liverani ha messo in mostra qualità, gioco e personalità. Dall’altra parte Belotti e compagni si mangiano le mani per avere, forse, preso troppo sotto gamba l’avversario di questa ...

DIRETTA/ Torino Lecce - risultato 0-1 - streaming video e tv : la sblocca Farias! : DIRETTA Torino Lecce, risultato live 0-0, streaming video e tv: prende il via l'ultima partita nella terza giornata del campionato di Serie A.

Lecce - Farias può già partire : sirene spagnole per il brasiliano : L’inizio di stagione in casa Lecce non è stato entusiasmante, per la squadra di Liverani è arrivata una doppia sconfitta, la prima netta in trasferta contro l’Inter e da un certo punto di vista prevedibile, la seconda dolorosa in casa contro il Verona, adesso la squadra di Liverani si prepara per la difficile trasferta contro contro il Torino. Nel frattempo l’avventura di Diego Farias al Lecce potrebbe finire a breve, ...

Lecce - Farias si presenta : “Scelta semplice - la dirigenza mi ha voluto fortemente” : “Siamo contenti di presentare, dopo una lunga trattativa, Farias. Una trattativa andata a buon fine grazie soprattutto alla volontà del ragazzo di voler vestire la maglia del Lecce“. Sono le parole del ds del Lecce Meluso che presenta il nuovo acquisto dei salentini Diego Farias. “La scelta di venire nel Salento – dice l’attaccante – è stata molto semplice perché la dirigenza mi ha voluto fortemente. Ho ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Farias dal Cagliari : Adesso è anche ufficiale: Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco il comunicato del Cagliari sul proprio sito ufficiale. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022. Brasiliano di Sorocaba, classe 1990, ...

Cagliari - fatta per Pellegrini : attesa la fumata bianca. Lecce - Farias firma : Cagliari Pellegrini- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come evidenziato da “Sky Sport”, Cagliari e Juventus avrebbero trovato l’accordo totale per il passaggio in prestito secco di Luca Pellegrini in rossoblù. Per il terzino si tratterà di un ritorno a in Sardegna dopo gli ultimi 6 mesi nelle file del Cagliari. fumata bianca […] L'articolo Cagliari, fatta per Pellegrini: attesa la fumata bianca. ...

Calciomercato Lecce : presi Dell'Orco - Rispoli e Farias : Il Lecce 2019-20 punta decisamente alla salvezza nel prossimo campionato di Serie A. La società salentina, neopromossa, si sta muovendo molto bene in questo Calciomercato estivo per mettere a disposizione del tecnico Fabio Liverani le pedine giuste per poter duellare con le rivali per la permanenza nella massima serie. Già presi Gabriel, Vera, Benzar, Shakhov, Lo Faso, Rossettini e Lapadula, il club giallorosso nelle ultime ore ha chiuso altri ...