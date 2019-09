Incidenti in moto | tragico fine settimana in Francia | a Perugia e in Calabria

Incidenti in moto - una vera strage : in tre mesi 185 morti sulle strade : Settanta centauri sono morti a giugno, 45 a luglio e 70 ad agosto; durante il primo week end di quest'ultimo mese sono stati calcolati 25 motociclisti deceduti in 22 schianti. Secondo l'Asaps colpa anche della carenza di controlli: "In 10 anni, 2008 –2018, sono oltre 79.000 le pattuglie in meno schierate su statali e provinciali, cioè 216 in meno ogni giorno".Continua a leggere