Fisco | Conte | ‘lo giudico iniquo e inefficiente | riforma profonda’ 2

Fisco - Conte : “Sistema iniquo e inefficiente - serve riforma. Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata evasione” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

**Fisco : Conte - ‘condoni non sono parte integrante sistema’** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Le definizioni agevolate per me sono una tantum, i condoni sono serviti ad avviare una riforma ma non possono diventare parte integrante della disciplina fiscale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alle Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil a Lecce. L'articolo **Fisco: Conte, ‘condoni non sono parte integrante sistema’** sembra essere il ...

Fisco : Conte - ‘sì a carcere per grandi evasori’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Chi sbaglia deve pagare. Siamo favorevoli anche a pene detentive per i casi di conclamata e grave evasione. Nello stesso tempo dobbiamo alleggerire la pressione fiscale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil.L'articolo Fisco: Conte, ‘sì a carcere per grandi ...

Fisco : Conte - ‘lo giudico iniquo e inefficiente - riforma profonda’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il Fisco ha bisogno di una riforma profonda, personalmente lo giudico iniquo e inefficiente. Quanto è stato fatto finora non è sufficiente, dobbiamo pervenire a una disciplina organica”, anche per superare uno “stato di cose che fa percepire il Fisco come nemico da cui difendersi. Occorre sistemare tutta la disciplina, e quando dico questo non parlo solo di aliquote”. Così il ...

Governo : scuola - ambiente - giovani - Fisco giusto - il decalogo di Conte : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – scuola, ambiente, giovani, pubblica amministrazione efficiente e libera della corruzione, fisco più giusto. Sono alcuni dei punti che Giuseppe Conte intende inserire nel programma di Governo e che il presidente del Consiglio incaricato elenca dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esponendo una sorta di decalogo per creare “un Paese migliore”.“Mi ...

Fisco : al tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...