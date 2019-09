Ancelotti | «A occhio la Juve credo sia in via di definizione L’Inter ha già le sue

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Carloha commento ai microfoni di Sky Sport la prestazione contro il Lecce «Nella prima parte siamo stati un po’ leziosi, ma per il resto la prestazione è stata buona per tutti i 90 minuti» Su Llorente «Si è presentato molto bene, ha giocato con Milik e mi è piaciuto anche lui per come si sono posizionati. Il primo gol nasce da un tiro di Milik. Davanti abbiamo tanta varietà» Era difficile dopo il Liverpool? «Era una partita trappola dopo Liverpool, ma i tanti cambi ci hanno aiutato» Alla fine i valori della squadra vengono sempre fuori. « «Prima c’è sempre preoccupazione, per il fatto di cambiare giocatori e altre cose. Chi ha giocato col Liverpool va in panchina e qualcuno può pensare male, invece dal punto di vista mentale la squadra è stata ottima, ha gestito la partita e l’ha portata a casa in sicurezza». Sul tandem offensivo «Milik ha preso la ...

