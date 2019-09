Dire grazie? Non è solo questione di educazione ma l’antidoto più potente contro

Ambra Angiolini telefona in Diretta a Vieni da Me : “Grazie per quella foto di m***a” : Ambra Angiolini si trova in Slovenia per girare una fiction e, in un momento di riposo dalle riprese, si è messa a guardare Vieni da Me, la trasmissione pomeridiana di Rai 1 condotta da Caterina Balivo. Ospite del momento era Laura Freddi, con cui l’attrice ha lavorato sia a “Non è la Rai” che a “Italieni”, così non ci ha pensato due volte e ha chiamato in diretta, facendo una sorpresa a tutti. “Pronto? Io sono io, ...

Grazie dei Fiori - Diretta : [live_placement] Grazie dei Fiori, anticipazioni puntata 15 settembre 2019 Di solito lo vediamo fare capolino con il suo Grazie dei Fiori a poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo, ma un po a sorpresa Pino Strabioli torna stasera alle 20.30 su Rai3 per parlarci di un argomento abbastanza stagionale: i tormentoni estivi (in inglese "earworm").Per farlo, il simpatico conduttore si farà aiutare dal fido Gino Castaldo, critico ...

Grazie dei Fiori - la prima puntata in Diretta dalle 20.30 : Di solito lo vediamo fare capolino con il suo Grazie dei Fiori a poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo, ma un po a sorpresa Pino Strabioli torna stasera alle 20.30 su Rai3 per parlarci di un argomento abbastanza stagionale: i tormentoni estivi (in inglese "earworm").Per farlo, il simpatico conduttore si farà aiutare dal fido Gino Castaldo, critico musicale di lungo corso su Repubblica, e da Johnson Righeira, metà del gruppo ...

Governo - la Diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Alberto Matano - sorpresa in Diretta al Tg1 : «Per un po’ di tempo non condurrò più il telegiornale - grazie a tutti» : Alberto Matano saluta il Tg1. Il noto conduttore del telegiornale delle ore 20 di Rai 1 stasera al termine della conduzione ha salutati tutti con una frase sibillina: “Per un po’ di tempo non condurrò più il telegiornale, arrivederci a presto e grazie a tutti”. Il giornalista molto amato dal pubblico ha salutato così tutti gli spettatori. Su twitter subito molti si sono chiesti quale sia la nuova avventura che aspetta Alberto ...