Torna da un viaggio e non riesce più a recuperare la valigia | quello che accade dopo è

“Era l’ultimo viaggio con mia moglie” : il turista derubato sta meglio ed è Tornato a Venezia : È tornato in Italia, nuovamente a Venezia, Mike Veley, il turista americano malato di cancro che l'anno scorso, subito il furto del portafogli, scrisse una lettera aperta al ladro dicendo che voleva perdonarlo. Pensava allora che sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Ma invece sta meglio ed è tornato ospite del comune.Continua a leggere

L’Italia Torna in classe : il viaggio di Radio 24 tra prof - studenti e famiglie : Una finestra tutti i giorni nei Gr per raccontare le difficoltà del nuovo anno scolastico tra cattedre vuote e cambio di governo

Brescia - 27enne si toglie la vita Tornando dal viaggio di nozze a Lonato del Garda : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio 26 agosto a Lonato del Garda, un piccolo paesino della provincia di Brescia, dove un giovane di 27 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, si è tolto inspiegabilmente la vita. Il dramma si è verificato in una cascina intorno alle ore 14:00, almeno così riferisce la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online Brescia Today. Al momento non sono i ...

Migranti : Mare Jonio Torna in mare e cita Whitman ‘Nostro viaggio tremendo è terminato’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “O Capitano! mio Capitano! Il nostro viaggio tremendo è terminato”. Mediterranea Saving Humans ricorda le frasi della poesia di Walt Whitman per annunciare il suo ritorno in mare, dopo lo stop forzato a causa del sequestro della imbarcazione. “Il viaggio tremendo per noi è stata questa interminabile sosta forzata, mesi e mesi in cui il Mediterraneo è stato costante teatro di tragedie, ...

Diciannovenne Torna da uno stage che non era andato bene - mentre era in viaggio su un aereo leggero - apre il portellone e si lancia : Una ragazza di soli 19 anni, Alana Cutland era in Madagascar per uno stage per conto della dell’università di Cambridge. Lo stage l’aveva stancata molto e la ragazza durante la sua permanenza in Madagascar aveva anche avuto affrontare diversi attacchi di panico e per questo i genitori le avevano chiesto di tornare a casa. La ragazza ha preso un aereo leggero e insieme ad un turista Ruth Johnson, e al pilota stava ...

Alan Kurdi Torna in mare. Ma Salvini avverte la ong : "Batte pure cassa. Buon viaggio - lontano dall'Italia" : Giovanna Stella La nave Alan Kurdi è tornata in mare per recuperare migranti, ma il ministro Salvini avverte e ribadisce che i porti italiani restano chiusi Mentre la nave militare Gregoretti resta ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 migranti a bordo, "la solita nave di ong tedesca annuncia di essere tornata nella acque libiche". Queste le parole di Matteo Salvini per commentare il ritorno in mare della nave Alan Kurdi della ong ...

Carabiniere ucciso a Roma - Mario era sposato da 40 giorni : Tornato domenica dal viaggio di nozze. Lunedì i funerali a Somma Vesuviana : La moglie, disperata, urlava di dolore quando hanno portato via il feretro dalla loro casa di Campo de’ Fiori. Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso nella notte fra giovedì e venerdì a Roma, era originario di Somma Vesuviana (Napoli), suo padre, morto circa 10 anni fa, era un fabbro. La madre Silvia, casalinga, il fratello di 31 anni e la sorella di 19 ora lo piangono. Si era sposato da poco più di un mese, il 19 giugno ...

Il carabiniere ucciso a Roma era Tornato dal viaggio di nozze da 10 giorni. La moglie : “Me l’hanno ammazzato” : Dopo il matrimonio un viaggio in Madagascar. Il suo comandante: «Aiutava i malati a Lourdes. Era preparato e sapeva fare bene il suo lavoro»