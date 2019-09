Stefano Cucchi | il pm | “Perse 6 kg in 6 giorni | non mangiava per il dolore Non bisogna

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Non è caduto accidentalmente, è stato pestato”. E “perse 6 chili in 6, nonper il, non riusciva neppure a parlare bene”. Le parole del pm Giovanni Musarò risuonano nell’aula bunker di Rebibbia durante la sua requisitoria del processo per la morte di, arrestato il 15 ottobre 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il pubblico ministero ha sottolineato che, quando venne arrestato, il giovane romano pesava 43 chili e quando morì ne pesava 37: “Questo notevole calo ponderale è riconducibile al trauma dovuto al violento pestaggio, non certo a una caduta come si disse all’epoca”. “Non è semplice sintetizzare due anni di un processo così complicato, dopo la morte è iniziata una seconda storia, nel frattempo ci sono stati altri processi con imputati diversi, per il ...

