L' Austria dice sì al doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Francesca Bernasconi Approvato in parlamento l'emendamento che invita Vienna a fare colloqui con Roma e Bolzano, per concedere ilaiIl parlamentocosì alper i. Idell'Alto Adige, appartententi al gruppo linquistico tedesco, potrebbero ottenere anche ilco, oltre a quello italiano. Ieri sera, infatti, il parlamento dell'ha rilanciato il tema della doppia cittadinanza per i, grazie ai voti della OeVP, i popolari del leader ed ex cancelliere Sebastian Kurz, e della FPOe, il partito della destra populista di Norbert Hofer. È stato quindi approvato l'emendamento, che impegna il governo di Vienna ad avviare nuovi colloqui con l'Italia e, in particolare, l'Alto Adige, per poi presentare una proposta di legge che inserisca la doppia cittadinanza per i ...

