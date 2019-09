Impazzisce l’impianto audio del nuovo stadio | mette per tutta la notte i Rammstein al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Deutschland, mein Herz in Flammen Will dich lieben und verdammen Deutschland” (“Germania, il mio cuore in fiamme. Non voglio mai lasciarti”). Non è ilcoro daintonato dai tifosi tedeschi ma il ritornello di “Deutschland” la nuova canzone dei, gruppo metal di Berlino, che gli abitanti di Budapest conoscono ormai a memoria dopo che, per un guasto tecnico, l’impiantodel“Pusáks Arena” della capitale ungherese è letteralmente impazzito e ha messo in loop per un’interaquesto brano. Al massimo del volume, ovviamente. È successo nellatra lunedì e martedì mattina: l’inconveniente è stato risolto solo intorno alle 7.30 quando, dopo le lamentele dei residenti, qualcuno è intervenuto per spegnere l’impianto. Secondo quanto riferisce Euronews, si è trattato di un guasto ...

