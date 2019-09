Emmy Awards 2019 | Game of Thrones conquista 32 nomination

Emmy Awards 2019 - elenco completo delle nomination : In attesa della cerimonia di premiazione prevista per il 22 settembre al Microsoft Theatre di Los Angeles, ecco per voi, subito dopo il salto, l’elenco completo delle nomination agli Emmy Awards 2019. Emmy Awards 2019, le nomination Miglior serie drammatica Better Call Saul Bodyguard Game of Thrones KillingEve Ozark Pose Succession This Is Us Miglior attore protagonista in una serie drammatica Jason Bateman, Ozark Sterling K Brown, This ...