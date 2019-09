Emmy 2019 | Luke Kirby di «Mrs Maisel» ha già vinto

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Grazie al suo personaggio in The Marvelous Mrs Maise,hail suo primo(uno dei primi). In nomination ai Premi, l;attore canadese ha gareggiato nella categoria "Miglior Attore Guest Star in una comedy", insieme al collega di set Rufus Sewell, a Peter MacNicol (Jeff Kane) di Veep e ad altri grandi nomi, come quelli di Matt Damon , Robert De Niro, Adam Sandler (e John Mulaney), tutti ospiti di alcune puntate di Saturday Night Live. Nonostante la premiazione sia prevista per domenica 22 settempre, alcune categorie di premi sono già state assegnate, tra cui quella in cui ha trionfato, che finalmente trova un riconoscimento importante dopo quasi vent'anni di carriera.- Mrs.jpgClasse 1978,ha investito fin da ragazzo nella recitazione: studia e si diploma presso il National Theatre School ...

Jammasrl : Emmy 2019, “Game of Thrones” verso il poker. A bassa quota la terza statuetta per “Veep” su - wireditalia : In questa edizione Game of Thrones è dato fra i favoriti. Quali saranno le sorprese? - zazoomnews : 5 previsioni su come andranno gli Emmy 2019 - #previsioni #andranno -