3 app che ti pagano per fare sport

What the Golf? : lo strambo gioco che unisce puzzle game e golf è disponibile su apple Arcade : What the golf? è ora disponibile per tutti i dispositivi iOS tramite Apple Arcade. Il gioco è anche in arrivo nel negozio di Epic games il 1 ° ottobre al prezzo di 15,99 Euro. Al momento potete preordinare il gioco con uno sconto del 25%. Inoltre, il titolo arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.Leggi altro...

Una app contro lo spreco - arriva anche in Italia «Too Good To Go» : arriva la app contro lo spreco. Sono ancora freschi e buonissimi, ma non possono più essere venduti. Ma, se finora gli alimenti prodotti da ristoranti, bar, forni, pasticcerie, supermercati e hotel, a fine giornata finivano nella pattumiera, adesso arriva la app che li rimette in commercio. Si chiama «Too Good To Go» (appunto, «troppo buono per essere buttato»), è nata nel 2015 in Danimarca, è già presente ...

Una manciata di galassie si è trasformata all’improvviso in quasar e non sappiamo perché : (foto: Rogerio Godoi via Getty Images) Sei galassie apparentemente tranquille e dalla luminosità intermedia si sono improvvisamente trasformate in quasar, ovvero nuclei galattici attivi, super-brillanti e di grandi dimensioni. A rilevare la spettacolare e gigantesca trasformazione è un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall’Università del Maryland. Ma questo voltafaccia galattico non era previsto, almeno non con queste modalità e ...

DOSTOEVSKIJ/ 1. Principe Myskin - perché siamo caduti nella trappola dei concetti? : Non c'è niente di peggio, nel leggere DOSTOEVSKIJ, che seguire i nostri schemi, invece di farsi portare e strapazzare da lui nel fondo degli abissi

Le app per trovare parcheggio (e non impazzire) : La app per parcheggiare ovunqueLa app per avere sempre un postoLa app del social parkingLa app per viaggiare leggeriLa app del park sharingLa app per pagare in un clicLa app per non fare più fileLe app per ritrovare l'auto20«Dio non è morto, sta solo cercando parcheggio»: tra le citazioni di Woody Allen è tra quelle più in voga tra gli automobilisti di città. D’altronde, per trovare un posto dove fermare l’auto si impiega davvero ...

Enjoy - il nuovo programma di Peter Gomez che fa cronaca ma evita l'approfondimento : "Dà ciò che promette, ma ci si aspettava comunque di più". Così definirei in poche parole soltanto Enjoy, il nuovo programma di ispirazione documentaristica di Peter Gomez - direttore de Il Fatto Quotidiano - partito questa sera in prima serata su Nove. Un programma, Enjoy, che racconta e racconterà di tre scottanti temi di attualità, iniziando da un intero episodio focalizzato sul lusso che stasera ha visto protagonisti, tra gli altri, anche ...

Anticipazioni Un passo dal cielo - 3° appuntamento : Francesco cercherà il figlioletto : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction Un passo dal cielo 5 che vede tra i suoi protagonisti l'attore Daniele Liotti. La serie tv sta ottenendo un buon successo di ascolti e il pubblico da casa sta apprezzando molto le trame e i colpi di scena pensati per questa quinta serie. Giovedì 26 settembre verrà trasmessa la terza delle dieci puntate previste la quale si preannuncia decisamente molto intensa. L'episodio che ...

Ecco che fine hanno fatto i bimbi strappati a Bibbiano : Costanza Tosi Alcuni sono riusciti a tornare a riabbracciare i genitori, mentre altri saranno dati in adozione. Le storie degli "angeli" di Bibbiano Avrebbero plagiato le loro menti, indotto le loro bocche a confessare abusi mai avvenuti, forzato l'allontanamento dalle loro famiglie, provocando sofferenze che, nella migliore delle ipotesi, rimarrano sempre scolpite nei cuori dei bambini e, nel peggiore dei casi, potrebbero aver ...

La vita in diretta - Tosca D'Aquino e il suo rapporto con la fede : "In che modo prego e perché" : L'attrice Tosca D'Aquino parla del suo rapporto con la fede e anche con i miracoli di San Gennaro: "Io mi sento sempre protetta e sorretta", ha confidato l’attrice ospite a La vita In diretta su Rai 1, che ha poi continuato: "Ricordo una frase che dice Io ho fede, e quando penso alla mia vocazione,

apple Arcade : i cosiddetti "giochi esclusivi" potrebbero arrivare anche su console? : Apple Arcade è un servizio in abbonamento disponibile a partire da oggi che offre una vasta libreria di giochi esclusivi per iOS. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l'esclusività si riferisce solo per quanto riguarda la versione mobile, in quanto probabilmente i giochi approderanno su console.Apple si vantava che i suoi giochi fossero "esclusivi" per Arcade, ma non era chiaro cosa significasse, perché alcuni di questi titoli sono noti per ...

No Man's Sky : l'ultimo aggiornamento apporta modifiche alla modalità VR - lancia un nuovo evento e altro : È passato poco più di un mese dal rilascio dell'aggiornamento Beyond di No Man's Sky e lo sviluppatore Hello Games è ora pronto per espandere ulteriormente l'elenco delle funzionalità del suo simulatore di esplorazione spaziale, con il lancio dell'ultimo evento della community di gioco. Ciò è accompagnato da una serie di correzioni e miglioramenti, tra cui una riduzione della sfocatura con PSVR.Il nuovo evento vi consentirà di portare a termine ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Singapore 2019 : “Mi tolgo il cappello davanti ai ragazzi che lavorano al motore Renault - Sebastian risorgerà presto” : Daniel Ricciardo si aspettava di certo un 2019 diverso quando l’anno scorso ha deciso di lasciare lo scomodo sedile da secondo pilota in Red Bull per cercare fortuna con la Renault. Sono solo 34 i punti portati a casa dal trentenne australiano in queste prime quattordici corse, il suo contratto scade a fine 2020 e, dopo il piccolo sfogo al termine del GP d’Austria pare tornata un po’ di serenità in casa Renault con il grande ...

Anna Falchi : "Sexy su Instagram? E' una vetrina. Finché regge il fisico ne approfitto" : Anna Falchi, ospite di 'Storie italiane' su Rai1, ha risposto a tono, alle critiche che, nelle ultime settimane, le hanno mosso i detrattori su Instagram ("Sei troppo pallida" o "Prendi un po' di sole"): Un po' di critiche ci stanno. Non ho haters, per rispondo. Io rispondo anche. Mi piace compiacermi, per qualche like in più. Instagram lo uso come una vetrina, mi autopromuovo. Sono stata sempre considerata un sex symbol. Finché mi regge il ...

Alla Pinacoteca di Torino : “Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia” : La Pinacoteca Agnelli di Torino presenta, da sabato 19 ottobre 2019 sino a domenica 16 febbraio 2020, la grande esposizione “Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia”. In mostra le opere di due grandi Maestri del “Mondo Fluttuante” dell’Ottocento, Katsushika Hokusai (1760 – 1849) e Utagawa Hiroshige (1797 – 1858), insieme alle stampe moderne di Kawase Hasui (1883-1957), pittore esponente del movimento shin hanga ...