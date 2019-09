Tragedia in sala parto | prima muore la piccola e poco dopo anche la mamma

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Siamo ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Ed è qui che si è consumata una vera e propriain. Una donna di 36 anni è mortaaver dato alla luce una bambina senza vita. Ladeceduta, originaria del Burkina Faso e residente a Torre Boldone, aveva altre due figlie di 7 e 11 anni. La terza bambina avrebbe dovuto portare nuova gioia nella famiglia, ma qualcosa è andato storto e laè morta durante il. Le condizioni delle 36enne in seguito sono peggiorate, forse per una emorragia, ed è stata trasportata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è spirata oggi, mercoledì 18 settembre. La notizia è confermata dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ha espresso “cordoglio e vicinanza” alla famiglia della donna e ha comunicato “di aver già chiesto all’Ats di Bergamo di attivare una commissione di verifica, che sarà affiancata da ...

