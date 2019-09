Raffaella Carrà e Loretta Goggi insieme in un campo di golf

Risate e complicità sul campo di golf tra Raffaella Carrà e Loretta Goggi : Il settimanale “Chi ” ha paparazzato Raffaella Carrà e Loretta Goggi in un campo da golf all’Argentario, se la ridono di gusto. Le due primedonne della televisione italiana si sono recentemente rincontrate per le riprese della trasmissione della Carrà “A raccontare comincia tu” e da allora hanno ripreso a frequentarsi come ai vecchi tempi.

Loretta Goggi e Raffaella Carrà in prima serata dopo Tale e Quale Show: la novità Altro che rivali! Loretta Goggi e Raffaella Carrà sono più amiche che mai. Le due primedonne della televisione italiana si sono divertite a giocare insieme.

In tv è sempre perfetta - ma ecco come hanno beccato Raffaella Carrà : irriconoscibile : Raffaella Carrà è uno di quei nomi che parlano da soli. La ‘Raffaella Nazionale’ è infatti una delle donne italiane più famose nel mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. Insomma, una strabiliante e inarrestabile carriera. Icona della musica pop, e della tv nazionalpopolare dagli anni 70, quest’anno è tornata in Rai con una trasmissione perfettamente in linea con il suo stile e il suo garbo. Nata a Bologna il 18 giugno del ...

Amici - Maria De Filippi rivela : "Così Raffaella Carrà mi ha fatto perdere la testa dietro le quinte" : Qualche tempo fa, e i fan della trasmissione non possono averlo scordato, Raffaella Carrà è stata ospite in una delle puntate del serale di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Carrà ha di fatto "restituito" il favore alla De Filippi, che era andata a A raccontare comin

Io e te - la frase che fa scattare Raffaella Carrà : telefonata in diretta a Pierluigi Diaco : Nella puntata di mercoledì 24 luglio luglio di Io e Te, in onda su Rai1, Pierluigi Diaco ha intervistato Paolo De Andreis, produttore di Viale Mazzini. De Andreis ha prodotto numerosi programmi che hanno fatto la storia della rete televisiva, da Domenica In a Carramba che Sorpresa!, Stasera Pago Io,

Io e Te - Raffaella Carrà omaggia in diretta Paolo De Andreis : "Un uomo fantastico - un grandissimo produttore..." : Il produttore Rai Paolo De Andreis è stato intervistato da Pierluigi Diaco durante la puntata odierna di Io e Te, programma in onda su Rai 1.Il capostruttura storico di Rai 1, che ha lavorato per programmi di successo come Domenica In, Carramba che sorpresa!, Stasera Pago Io e tanti altri, è stato omaggiato in diretta da Raffaella Carrà e Milly Carlucci, intervenute telefonicamente, e da Mara Venier e Fiorello, che hanno partecipato con un ...