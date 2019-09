Nino D' Angelo e Gigi D' Alessio in ' Figli di un re minore' a Napoli dal 20 al 22 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Countdown quasi agli sgoccioli per l'inizio dei tre giorni in musica previsti all'Arena Flegrea diil 20, 21 e 22, che ospiterà lo spettacolo che vedrà esibirsi insieme, sul palco,D'D', due tra i maggiori e più apprezzati esponenti della musica napoletana in tutto il mondo. 'di un re' Lo spettacolo si intitolerà 'di un re' ed al momento sono davvero pochissimi i biglietti ancora disponibili online e presso i rivenditori per questa occasione unica ed imperdibile. Si tratta peraltro di un evento che va a sostituire quello che i due artisti avrebbero dovuto tenere a fine giugno sempre nella stessa location, ma che venne rimandato, quindi molti spettatori sono già in possesso del tagliando ormai da mesi. Le serate saranno incentrate sull'alternarsi on-stage ed il duettare delle due icone della musica partenopea, che ...

RaiRadioItalia : Nino D'Angelo e @_GigiDAlessio_ D'Alessio: 'Figli di un re minore', il concerto evento! Finalmente l’inedita coppia… - Clotild75026688 : RT @SkySport: ? #Mertens-gol, i due cantanti esultano così ?? Poi lo show fuori dal #SanPaolo? ?? IL VIDEO #SkySport #SkyUCL #NapoliLiverpool… - Terredicampania : Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, Gino Paoli e Mahmood, Luchè e Anastasio: scopri con noi quali sono i concerti in Ca… -