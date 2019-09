Lotta femminile | Mondiali Nursultan 2019 | Dalma Caneva subito sconfitta all’esordio nei

Lotta femminile - Mondiali Nursultan 2019 : Eleni Pjollaj esce di scena al primo turno dei ripescaggi nei 76 kg : La sesta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta si è aperta con una brutta notizia per i colori azzurri. Eleni Pjollaj è uscita di scena al primo turno dei ripescaggi per il bronzo nei 76 kg venendo nettamente sconfitta dall’ostica kazaka Elmira Syzdykova per superiorità sullo score di 10-0. Per l’aostana classe 1999 sfuma così la possibilità di accedere alla finale per il bronzo e di conseguenza dovrà rincorrere la ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati i primi quattro titoli nella femminile. Nei -53 kg trionfa la nordcoreana Pak Yong Mi : Va in archivio la quinta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle prime quattro categorie di peso della femminile, delle quali due olimpiche. Andiamo a scoprire le sedici medaglie assegnate oggi ed i dodici pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -50 kg raggiunge il gradino più alto del podio dopo l’argento ...

Lotta femminile - Mondiali Nursultan 2019 : Eleni Pjollaj ai ripescaggi - eliminata Arianna Carieri : Una buona ed una cattiva notizia per le azzurre impegnate nei Mondiali di Lotta femminile in corso a Nursultan, in Kazakistan: accede ai ripescaggi Eleni Pjollaj nei -76 kg, mentre viene eliminata definitivamente Arianna Carieri nei -57 kg. Per la prima dunque c’è una nuova possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi. Eleni Pjollaj, sfortunata nel sorteggio, è uscita nel turno di qualificazione contro la statunitense Adeline Maria Gray, ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : ultimo torneo dell’anno - senza pass olimpici e senza big. Lotta per il trofeo : L’infinita stagione riservata alle Nazionali di Volley femminile non si è ancora conclusa, l’ultimo appuntamento dell’estate scattetà domani in Giappone: la Coppa del Mondo chiude quattro mesi intensissimi di competizioni tra Nations League, qualificazioni alle Olimpiadi ed Europei. Un’infinità di tornei a cui si aggiunge questa kermesse dallo scarso significato visto che, a differenza delle precedenti edizioni, non ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : nel trap femminile tre azzurre in finale! Dalle ore 17.00 la Lotta per le medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Appuntamento alle ore 17.00 con la finale femminile senior, seguita alle ore 18.00 dalla finale femminile junior. 16.22 Lorenzo Ferrari, il ceco Jan Palacky ed il turco Murat Ilbilgi primi a quota 48/50, seguiti in quarta posizione da Matteo D’Ambrosi, assieme all’ellenico Ioannis Chatzitsakiroglou ed al transalpino Jason Picaud con 46. Edoardo Antonioli nel gruppo al decimo ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia avanti - Italia che Lotta - Turchia dominante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 19:51 Turchia-OLANDA 21-17: diagonale potente di Plak, le olandesi sono con le spalle al muro. 19:50 Italia-RUSSIA 5-9: muro di Efimova su Folie, attenzione. 19:49 Turchia-OLANDA 5-6: Baladin sta facedno una partita perfetta, diagonale imprendibile. 19:48 Italia-RUSSIA 4-5: Italia STELLARE, CHE DIFESE! 19:47 Italia-RUSSIA 2-5: inizio ...

Volley femminile - Europei 2019 : come sta Lucia Bosetti? Una pedina fondamentale per la ricezione e la difesa. BalLottaggio con Sorokaite : L’Italia ha disputato la prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile senza Lucia Bosetti, rimasta sempre in panchina con la maglia di secondo libero. La schiacciatrice si è infatti infortunata alla spalla durante gli ultimi scambi del match contro l’Olanda che a inizio agosto consegnò alla nostra Nazionale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CT Davide Mazzanti ha sempre tenuto a riposo la nostra veterana per ...

Volley femminile - Europei 2019 : analisi dei reparti dell’Italia. Incognita ricezione in banda - balLottaggio Danesi-Folie al centro : E’ un’Italia da corsa, quella che sta per affrontare il Campionato Europeo 2019. L’assenza di Pietrini, che si è fermata dopo un’estate di fatiche fisiche e mentali, toglie qualcosa al clan azzurro che ha comunque tante frecce al proprio arco che proviamo ad analizzare, reparto per reparto. ALZATRICI. Ofelia Malinov ha il timone fra le mani e a lei si affiderà come sempre Davide Mazzanti per guidare la formazione azzurra ...

Volley femminile - Europei 2019 : analisi dei reparti dell’Italia. Incognita ricezione in banda - balLottaggio Danesi-Folie al centro : E’ un’Italia da corsa, quella che sta per affrontare il Campionato Europeo 2019. L’assenza di Pietrini, che si è fermata dopo un’estate di fatiche fisiche e mentali, toglie qualcosa al clan azzurro che ha comunque tante frecce al proprio arco che proviamo ad analizzare, reparto per reparto. ALZATRICI. Ofelia Malinov ha il timone fra le mani e a lei si affiderà come sempre Davide Mazzanti per guidare la formazione azzurra ...

Lotta - Mondiali junior Tallinn 2019 : Giappone straripante con cinque ori su cinque nella femminile : È andata in scena quest’oggi la quinta giornata di gare a Tallinn (Estonia) dei Campionati del Mondo 2019 junior di Lotta. Dopo la splendida medaglia di bronzo conquistata ieri da Morena De Vita nei 59 kg, l’Italia non ha schierato nessun rappresentante nella giornata odierna riservata alle ultime finali della femminile e alle eliminatorie delle prime cinque categorie della greco-romana. Il prossimo (e ultimo) azzurro in gara, ...