Huawei ha lanciato il Mate 30 e monta un Android molto particolare

Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019)non farà a meno di, che "resta il sistema operativo preferito" e va avanti con il lancio del suo top di gamma. Il30 Pro è il primo ad arrivare sul mercato (in Italia entro fine anno) con tutte le conseguenza del bando imposto dalla Casa Bianca a Google sulla cessione di licenze per i pacchetti. "La nuova serie30 funzionerà suopen source, perchéè il nostro sistema operativo preferito per i nostri smartphone" fa sapere una fonte dell'azienda, "Offriremo servizi mobili, inclusa la nostra AppGallery come soluzione alternativa ai servizi mobili di Google". A prescindere dalle caratteristiche tecniche - il nuovo processore Kirin 990, il display ancora più curvo, il ritorno di un notch 'importante' che alloggia i sensori per il ...

pcexpander : Xiaomi ha lanciato un piccolo spazzolino elettrico da viaggio che si ricarica tramite USB#pcexpander #cybernews… -