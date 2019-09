Sicilia | ex assessore Bilancio | ' Musumeci ha memoria corta | tecnici in difficoltà' 2

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell'assessore Lagalla (2) : (AdnKronos) - "Da parte sua, il Governo regionale, guidato dal Presidente Musumeci, sta producendo ogni sforzo per favorire il processo di ulteriore maturazione e di progressivo avanzamento della Scuola Siciliana, non mancando di cogliere l'esigenza di correlare queste azioni al complessivo disegno

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell’assessore Lagalla (2) : (AdnKronos) – “Da parte sua, il Governo regionale, guidato dal Presidente Musumeci, sta producendo ogni sforzo per favorire il processo di ulteriore maturazione e di progressivo avanzamento della Scuola Siciliana, non mancando di cogliere l’esigenza di correlare queste azioni al complessivo disegno di sviluppo sostenibile della Regione in termini di infrastrutture, investimenti, qualità della vita e auspicabile crescita ...

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell’assessore Lagalla : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Il 12 settembre si apre, in Sicilia, il nuovo anno scolastico: ciò avviene, per la prima volta, all’insegna di un nuovo e confortante strumento normativo, rappresentato dalla recente introduzione della legge sul diritto allo studio, approvata, nello scorso mese di giugno, dall’Assemblea Regionale Siciliana, su iniziativa governativa”. E’ quanto si legge nel messaggio ...

Libia : assessore Pesca Sicilia - 'troppi rischi - serve regolamento Ue per Mediterraneo' : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "L'Europa intervenga al più presto per regolamentare il Mediterraneo per ristabilire i diritti e certezze per tutti. Non è possibile continuare a rischiare la pelle in questo modo". Lo ha detto all'Adnkronos Edy Bandiera, assessore alla Pesca della Sicilia parlando dei

Comuni : governance sistema idrico integrato - Anci Sicilia incontra assessore Piorobon : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – ‘governance del sistema idrico integrato nella Regione Siciliana” questo il tema dell’incontro, che si è tenuto questa mattina nella sede dell’Assessorato regionale dell’Energia, durante il quale si sono affrontati “i principali nodi legati alle problematiche attuative della Legge regionale 19/2015, all’approvazione dei Piani d’Ambito Provinciali e alla ...

Sicilia : sopralluogo assessore Falcone ai cantieri Anas Statale ‘Nord/Sud’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Terzo sopralluogo, da gennaio ad oggi, dell’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone ai cantieri Anas della Statale 117 ‘Nord/Sud”, fra Nicosia e Mistretta. L’arteria, i cui lavori proseguono da anni a rilento, doveva servire a collegare velocemente la costa tirrenica alla parte sud dell’Isola, passando per l’entroterra ennese. Ad ...

Sicilia : sopralluogo assessore Falcone nei cantieri Anas Statale ‘Nord Sud’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – L’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone a partire dalle 11, si recherà in sopralluogo nei cantieri Anas della Strada Statale 117 “Nord Sud”, nell’area fra i Comuni di Nicosia (Enna) e Mistretta (Messina). L’esponente del Governo Musumeci sarà sul posto “per fare il punto sui progressi compiuti dallo scorso giugno, data dell’ultimo ...

Voto di scambio - in Sicilia chiesti 87 rinvii a giudizio : ci sono anche ex sindaci - un deputato della Lega e l’assessore di Musumeci : C’è un assessore della giunta regionale di Nello Musumeci, e il capogruppo all’Ars del movimento del governatore. L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro e l’attuale deputato della Lega Alessandro Pagano. È lunga la lista dei politici che il prossimo 4 dicembre dovranno presentarsi di fronte al giudice per l’udienza preliminare Claudio Bencivinni e per i quali il pm di Termini Imerese Annadomenica Gallucci ha chiesto il rinvio a ...

Editoria : assessore Sicilia - 'Morgante imprenditore lungimirante' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Desidero esprimere il mio cordoglio a Lino Morgante per la scomparsa del padre, Giovanni, al quale si deve una straordinaria attività di editore e imprenditore lungimirante". Così l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha commentato la scomparsa del president