Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019)la scelta di abbandonare il Pd da parte di Matteo, asi sta generando una: il Pd tornerà adundi! La cosa mi pare infondata per più di una ragione: 1) Il Pd era unliberista molto prima chefacesse il segretario.ne ha accentuato il tratto confindustriale ed antisindacale ma bisognerebbe non dimenticarsi che la legge Fornero è stata fatta con Bersani segretario del Pd… 2) Il Pd è al governo. Il profilo del Pd verrà quindi definito dalle politiche del governo. Fino ad ora non mi pare che sulle politiche economiche e sociali il Pd si caratterizzi per una posizione particolarmente di. In ogni caso il Pd dovrà governare con 5 stelle e. Come possa il Pd spostarsi ain questo contesto – anche nel caso in cui lo volesse – io non lo capisco bene. 3) Qualunque sarà la legge ...

TutteLeNotizie : Pd, la pericolosa illusione per il dopo-Renzi: tornare ad essere un partito di sinistra - Cascavel47 : Pd, la pericolosa illusione per il dopo-Renzi: tornare ad essere un partito di sinistra -