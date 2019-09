Maria Monsè quinto matrimonio in arrivo | “Ecco perché lo faccio”

Maria Monsé provoca Guendalina Tavassi. Lei replica : “E’ ridicolo” : Pomeriggio Cinque: Maria Monsé provoca Guendalina Tavassi in diretta Maria Monsé è stata una degli ospiti di Pomeriggio 5. La showgirl ha discusso, e non poco, con tutti gli altri protagonisti di Barbara d’Urso, in particolar modo con Guendalina Tavassi. Cosa è successo? La mamma di Perla Maria, dopo aver fatto mandare in onda un video in cui lei e la sua bambina dedicano una canzone alla padrona di casa, ha rimproverato la Tavassi, ...

Maria Monsè e Perla Maria a Pomeriggio 5/ Il guardaroba in diretta : piovono critiche! : Maria Monsè e Perla Maria tornano ospiti a Pomeriggio 5. La bambina mostrerà il suo guardaroba in diretta e sul web già piovono critiche!

Maria Monsè sposa il marito per la 5 volta : nozze d’avorio in arrivo : Quinto matrimonio in arrivo per Maria Monsè A Maria Monsè piacciono i matrimoni. Ma alla showgirl lanciata da Non è la Rai piace soprattutto consacrare il grande amore per il marito Salvatore, conosciuto quasi venti anni fa. Per questo Maria ha sposato l’imprenditore quattro volte: prima con rito civile, poi con rito religioso e infine […] L'articolo Maria Monsè sposa il marito per la 5 volta: nozze d’avorio in arrivo proviene ...

Un fratellino per Perla Maria - Maria Monsè frena : “Non c’è tempo per la fecondazione assistita” : Maria Monsè aveva dato voce al desiderio di allargare la famiglia regalando un fratellino alla piccola Perla Maria ma gli impegni familiari e professionali l’avrebbero costretta a rimandare il progetto: “Per il momento intraprendere il percorso della fecondazione assistita non è una priorità. Perla quest’anno frequenterà la terza media e avrà gli esami, quindi vogliamo seguirla bene”.Continua a leggere

Maria Monsè come una Bluebell/ Video sexy - gli haters : "Ma che cazz* fai? Patetica!" : Maria Monsè come una Bluebell: l'opinionista di Barbara d'Urso regala su Instagram un balletto 'sensuale' che viene criticato dagli haters.

Maria Monsè/ Video : 'Mio marito mi ha fatto piangere...' - Realiti - : Maria Monsè, Video confessionale Realiti: 'Mio marito mi ha fatto piangere...'. Ecco le rivelazioni della conduttrice e opinionista

Maria Monsé - un figlio dopo i 45 anni con la fecondazione assistita : Quando l’amore materno chiama, la natura (a volte assistita) risponde. L’ex gieffina e opinionista dei programmi tv di Barbara D’Urso, Maria Monsé, sogna da molto tempo di dare un fratellino o una sorellina alla sua piccola Perla Maria, ormai 12enne. Ma purtroppo, non sempre la vita va come avremmo pensato: in un’intervista rilasciata a Grand Hotel, ha raccontato infatti, di provare da tempo ad avere un figlio naturalmente ma ...