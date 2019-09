Jazz & Rocks | appuntamento alla jam session con il Vesuvio

Fabrizio Bosso & Julian O. Mazzariello mercoledi’ 31 luglio alla Casa del Jazz : Mercoledì 31 luglio, alle 21.00, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in concerto alla Casa del Jazz di Roma. Il duo presenta “Tandem live at Umbria Jazz Winter”, il nuovo album uscito a maggio 2019, il cui tour toccherà a fine estate anche il Brasile. Registrato nella notte di Capodanno 2019, in occasione dell’edizione invernale di Umbria Jazz a Orvieto, questo disco rappresenta la naturale cristallizzazione e restituzione al pubblico ...