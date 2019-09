Imane Fadil | la Procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio | “La testimone

Chiesta l'archiviazione dell'indagine sulla morte di Imane Fadil. I pm : "Escluso avvelenamento - deceduta per malattia" : La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Imane Fadil, la 34enne testimone chiave del processo Ruby ter deceduta il primo marzo 2019. Il fascicolo era stato aperto contro ignoti con l’accusa di omicidio colposo. L’ipotesi, infatti, era che la giovane donna fosse stata avvelenata. Circostanza che, però, è stata smentita dalle analisi fatte sul cadavere, dalle quali risulta ...

Emilio Fede sulla morte di Imane Fadil : “Era una povera disgraziata - non si può giocare con la teoria dei complotti” : Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e mezza alle sei del mattino. “Che fine ha fatto Emilio Fede? Ogni tanto me lo chiedo anche io“, ha esordito l’ex direttore del Tg4, che ha aggiunto: “Scelgo di dosare le mie apparizioni, quando si parla di giornalismo ...

E’ ancora mistero sulle cause della morte di Imane Fadil : la famiglia chiede un’altra perizia : In attesa dei risultati ufficiali della perizia, disposta dalla procura di Milano, i familiari di Imane Fadil, la testimone dei processi Ruby morta lo scorso 1 marzo dopo un mese di agonia all’ospedale Humanitas, “non intendono celebrare il funerale, al fine di consentire una ulteriore perizia sul corpo della loro povera cara, in quanto non si ritengono assolutamente soddisfatti degli esiti trapelati“, fanno sapere attraverso ...

Marina Berlusconi : “Il caso della morte di Imane Fadil trasformato in storia di calunnie su papà” : Dopo la notizia che la testimone del caso Ruby è morta per cause naturali la presidente Fininvest chiede una "riflessione sul modo un cui la vicenda è stata gestita". La cultura dell’allusione ci avvelena" dice la figlia di Silvio Berlusconi in una lettera al Corsera.Continua a leggere

Anemia aplastica - o aplasia midollare : cos’è la patologia del midollo che ha ucciso Imane Fadil : L'Anemia aplastica, o aplasia midollare, è la causa della morte della supertestimone del caso Ruby, Imane Fadil. Questa patologia colpisce il midollo osseo riducendo i livelli di globuli banchi, globuli rossi e piastrine. Vediamo insieme cos'è questa condizione, quali sono i sintomi e la cura e quando uccide.Continua a leggere

La lezione di Marina Berlusconi sul caso di Imane Fadil (e sulla gogna che intossica tutto) : “La cultura dell’allusione e della calunnia intossica la vita democratica del nostro Paese”. Con una dura lettera al Corriere della Sera, Marina Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, interviene per commentare la fine della vicenda di Imane Fa

Marina Berlusconi al Corriere : "La vicenda di Imane Fadil trasformata in storia di calunnie" : “Caro Direttore”. Marina Berlusconi scrive una lettera a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, all’indomani delle risultanze dell’autopsia sul corpo di Imane Fadil, 34enne modella marocchina che fu tra le testimoni chiave delle inchieste sul caso Ruby, morta sei mesi fa in circostanze misteriose. Si è a lungo parlato di avvelenamento doloso, per i medici che hanno condotto l’autopsia si è ...

Imane Fadil morì di aplasia midollare - dice la Procura di Milano : Secondo la Procura di Milano, Imane Fadil, la donna di origine marocchina nota per per essere stata una delle testimoni nel processo “Ruby Ter”, morì per un’aplasia midollare: una forma di anemia in cui il midollo osseo smette di produrre globuli

