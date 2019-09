Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Palermo, 18 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Il Presidente Musumeci ha probabilmente lacorta (ricordiamo infatti che era deputato nella scorsa legislatura). La pulizia delprevista dalla legge nazionale é stata fatta nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Nel 2015 sono stati cancellati 6 miliardi di residui attivi e 4 di residui passivi”. Così, l’exaldella Sicilia, l’economista Alessandro, replica a distanza al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che oggi in conferenza stampa ha duramente attaccato il governo Crocetta. “La differenza pari a 2 miliardi è stata spalmata in 30 anni, tutto come prevede la legge – dicein una intervista all’Adnkronos- Si lavorò con le informazioni disponibili, considerando che molti dati di 30 o 40 anni prima non ...

News24Italy : #Sicilia: ex assessore Bilancio, 'Musumeci ha memoria corta, tecnici in difficoltà' - TV7Benevento : Ex assessore Bilancio Baccei: 'Musumeci ha la memoria corta'... - estensecom : Le accuse ai vertici di #Ferrara Tua fatte dal portavoce di Fabbri avranno degli strascichi. In commissione l’asses… -