Chi è Chi Awards | i vincitori della XIX edizione

Taylor Mega beccata con la compagna - Erica è una furia : "Non ti fai sChifo?" - : Francesca Galici L'idillio tra Erica Piamonte e Taylor Mega è terminato nel peggiore dei modi. La foto del bacio di Taylor Mega con una misteriosa mora pubblicata da Riccardo Signoretti ha scatenato la reazione dell'ex gieffina, che si è sfogata tramite i social La pubblicazione dell'anteprima del settimanale Nuovo in edicola da giovedì 19 settembre da parte del direttore Riccardo Signoretti ha dato il via a un effetto domino ...

La Gazzetta elogia Mertens il “maradonino” e il San Paolo lo Chiama Ciro : L’elogio di Dries Mertens ribattezzato Ciro. Va in scena sulla Gazzetta dello sport che ovviamente nel celebra la serata. Dopo il rigore il San Paolo gli ha dedicato il coro che fu di Diego: “Olè olè olè olè, Ciro Ciro”. Ecco cosa scrive Sebastiano Vernazza che individua nell’ingresso di Llorente il momento decisivo: A quel punto Mertens è sbocciato nel suo splendore, perché il belga ha trovato una interfaccia naturale per le sue ...

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in Chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione nell’ambito natatorio. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con connotati diversi dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa ...

Ragusa - servizio Tari Chiuso il 19 e 20 settembre : Il servizio Tari a Ragusa sarà chiuso al pubblico il 19 e e 20 settembre. Lo annuncia il Settore Risorse TribuTarie

Uomini e Donne - Teresa Cilia replica a Maria De Filippi : “SChifata!” : Teresa Cilia replica alla frecciata di Maria De Filippi: cosa ha detto l’ex di Uomini e Donne Continua lo scontro a distanza tra Teresa Cilia e la redazione di Uomini e Donne. Nelle scorse ore l’ex tronista ha registrato una serie di Stories sul suo profilo Instagram perchè è stato fatto circolare il suo nome accostato ad alcune affermazioni fatte da Maria De Filippi, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne e, in ...

**Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - una ventina di tunisini su barChino** : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo all’alba di oggi sull’isola di Lampedusa. Un gruppo composto da una ventina di migranti, con ogni probabilità tunisini, è arrivato a bordo di un barchino e ha raggiunto l’isola nella zona di Cavallo bianco.L'articolo **Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, una ventina di tunisini su barchino** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sport - il ministro Spadafora : «La riforma non è una scatola Chiusa» : Dalla finestra che affaccia su Palazzo Chigi, Vincenzo Spadafora in questi primi giorni da ministro dello Sport e delle attività giovanili ha visto in lontananza, direzione Foro Italico, le...

Legge 104 : tutte le agevolazioni e Chi può riChiederle : Molte sono le agevolazioni previste per i soggetti che rientrano nella sfera di applicazione della Legge 104 del 1992. Una Legge che negli anni ha subito diverse modifiche. I benefici concessi ai disabili titolari del verbale 104 e ai loro familiari che li assistono sono diversi e afferiscono a diversi ambiti: lavoro, agevolazioni fiscali, bonus. Vediamo nello specifico le misure principali. Quando parliamo di Legge 104 ci riferiamo alla ...

Nidi comunali gratis - il modello San Lazzaro. La sindaca : “Rette azzerate anche grazie a lotta all’evasione e riduzione degli spreChi” : “A chi dice che i più ricchi dovrebbero pagare rispondo che il nido, come l’asilo, le elementari e le medie, fa parte di un progetto educativo più ampio. Di un percorso pedagogico di lungo respiro, che si traduce in minori tassi di abbandono scolastico e azzeramento statistico di rischi di bullismo“. E permette ai genitori di arrivare a fine mese senza l’acqua alla gola. Dall’inizio di questo anno scolastico ...

Messina - 90enne picChiata da 2 minori : “L’hanno stuprata per un paio di ocChiali e una bici” : “Quello che abbiamo visto è stato sconvolgente, la povera anziana era a terra dolorante e sotto shock, non riuscendo a muoversi”, il drammatico racconto del capo della squadra Volanti di Messina, Giovanni Puglianisi, a proposito dell’aggressione subita da una donna di 90 anni. Convalidato il fermo dei due giovani di 14 e 17 anni.Continua a leggere

Alessandro Zarino : Chi è il Nuovo Tronista di Uomini e Donne! : Alessandro Zarino: la vita privata e lavorativa del futuro Tronista di Uomini e Donne, che torna in televisione dopo l’esperienza a Temptation Island. Forse il nome di Alessandro Zarino non è Nuovo per coloro che seguono Mediaset e nello specifico i programmi di Maria De Filippi. Effettivamente, chi crede di aver già sentito questo nome non si sbaglia: Zarino ha preso parte a Temptation Island 2019 quasi conquistando Jessica Battistello. ...

Buche a Roma - fondi sprecati tra facChini e bonus : strade con i rattoppi : facchini, addetti delle pulizie, stracci, armi, munizioni, accessori per gli uffici, una carrellata di bonus pagati ai vigili urbani, ?extra? talvolta bizzarri come quello per la...