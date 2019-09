Casting per un film internazionale di Bruno Dumont e una web serie di Verardi Produzioni

Casting per un film di Movieside e per un cortometraggio : Sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli e comparse per un film diretto da Giovanni Virgilio e prodotto da Movieside. Sono poi tuttora in corso i Casting per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Manuel Marini e prodotto da Sinossi film. I racconti della domenica Per un film diretto dal regista Giovanni Virgilio e dal titolo I racconti della domenica, prodotto da Movieside, sono tutto aperte le selezioni per la ricerca ...

Casting per una serie tv con Marisa Laurito e Fiordaliso e per una produzione teatrale : Sono in corso i Casting per la ricerca di giovani attrici per una nuova serie tv, diretta dalla regista Manuela Metri, per riprese da girare a Cariati in provincia di Cosenza. Sono inoltre ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per una produzione teatrale della compagnia 'Carolina Reaper', che verrà messa in scena a Milano nel prossimo mese di novembre. Una serie televisiva Selezioni aperte per la realizzazione ...

Casting di ruoli principali e minori per un film e di comparse per un noto programma TV : Casting attualmente aperti per la ricerca di ruoli principali e minori per la realizzazione di un film dal titolo Inossidabile Cuore, diretto da Mario Vitale. Il film verrà prodotto da Indaco film con il sostegno di Calabria film Commission. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di comparse per un noto programma televisivo prodotto da Stand By Me. Un film Selezioni in corso per un film dal titolo Inossidabile Cuore, diretto ...

Casting per un film con riprese nelle Marche e per un tour di spettacoli musicali : Casting attualmente in corso per il film dal titolo Gli Sbancati 1944, per la ricerca di vari figuranti per riprese da effettuarsi a breve a Fano, nella Marche. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di artisti di vario tipo per il tuor di spettacoli musicali di Carlo Tedeschi. Un film Per la realizzazione di un film dal titolo Gli Sbancati 1944, diretto dal regista Henry Secchiaroli, sono in corso le selezioni per la ricerca di ...

Casting per uno spot da girare a Roma e uno spettacolo teatrale a Milano : Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per girare uno spot di carattere pubblicitario. Le riprese verranno effettuate nella Capitale nel mese di ottobre. Selezioni in corso, poi, di attori e attrici per uno spettacolo che verrà messo in scena a MTM Teatro Leonardo di Milano per la regia di Corrado d'Elia. Uno spot pubblicitario Per realizzare uno spot pubblicitario di una marca di bevande alquanto conosciuta, sono tuttora ...

Casting di Corima per un programma televisivo e di Ouverture Production per uno spettacolo : Casting ancora aperti per la ricerca di protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva legata alla casa di produzione Corima. Sono inoltre in corso le selezioni si danzatrici per un importante spettacolo che verrà messo in scena a Roma per la regia di Andrea Ortis. Protagonisti di puntata La nota casa di produzione televisiva Corima cerca tuttora protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva in onda su rete nazionale. In ...

Casting per uno short film da girare a Torino e per uno spettacolo a Roma : Casting attualmente aperti per la ricerca di figuranti speciali e comparse per realizzare un cortometraggio dal titolo C210, prodotto da Smoke in The Eyes Production. Le riprese si svolgeranno a breve a Torino. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni di ballerine/coreografe per uno spettacolo teatrale diretto da Gianni Leonetti. Casting per un cortometraggio Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo C210, prodotto da ...

Casting per un film diretto da Luca Calvani : Sono attualmente aperte le selezioni, sia di attrici per ruoli da protagonista che di figurazioni speciali e di comparse, per un film dal titolo Il cacio con le pere, diretto da Luca Calvani e prodotto da Gate 99 films. Le riprese verranno effettuate in Toscana. Un nuovo film Per la realizzazione del film dal titolo Il cacio con le pere, diretto dal regista e attore Luca Calvani e prodotto da Gate 99 films, sono in corso le selezioni. Le riprese ...

Casting per un progetto cinematografico con riprese a Roma e per un musical a Milano : Sono attualmente ancora aperti i Casting, a cura di Cineworld Roma, per un nuovo progetto cinematografico con riprese da effettuarsi nella Capitale. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di cantanti/attori per un musical diretto da Kenneth Avery-Clark e dal titolo Godspell, che verrà successivamente messo in scena a Milano. Un progetto cinematografico Per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico, sono in corso selezioni di ...

Casting di MG Fiftyone per un film - uno spot e un video per la TV e del Teatro Massimo : Casting aperti, a cura di MG Fiftyone per un film da girare a Roma, uno spot e un video per una nota trasmissione televisiva. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per il coro del Teatro Massimo di Palermo. MG Fiftyone Per la realizzazione di un nuovo film l'agenzia MG Fiftyone cerca uomini e donne di età comprese tra 18 e 70 anni e con domicilio nella Capitale. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Roma il prossimo 16 ...

Casting per un cortometraggio da girare a Milano e per uno spettacolo musicale a Cosenza : Sono in corso le selezioni per la realizzazione di uno short film legato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e per uno spettacolo musicale di Portal Italiano. Uno short film Per la realizzazione di un cortometraggio di carattere didattico e collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, sono in corso le selezioni per la ricerca di attrici. Le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo. In particolare, la richiesta ...

Casting per il film 'The same color' e per un video musicale da girare in Toscana : Sono in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per il nuovo film diretto da Arrigo Musti e quelli per comparse per realizzare un video musicale diretto da Silvia Fazzi e prodotto da Corallo film. Un film Per la realizzazione dell'interessante film diretto dal regista Arrigo Musti dal titolo The same color - Lo stesso colore, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse. Non si ...

Casting per un film Rai da girare a Roma e per una commedia di Luigi Pirandello : Sono ancora aperte le selezioni di ruoli e comparse, tra cui anche nuotatori e nuotatrici, per un film di produzione Rai dal titolo Principesse e Streghe. Le riprese verranno effettuate a Roma dal prossimo mese di novembre. Sono, inoltre, attualmente in corso le selezioni di giovani attrici per la messa in scena della celebre commedia pirandelliana dal titolo Il berretto a sonagli, con regia e adattamento di Francesco Bellomo e con il noto ...

Casting per TV Talk di Rai3 e per Cineworld Roma : Attualmente sono aperti dei Casting finalizzati alla ricerca di giovani analisti per il programma televisivo del sabato pomeriggio di Rai3 dal titolo TV Talk, condotto da Massimo Bernardini. Sono inoltre ancora aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per importanti progetti cinematografici e televisivi....Continua a leggere