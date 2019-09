BORSA ITALIANA OGGI Chiusura a +0 | 67% | Moncler a -7% | 18 settembre 2019

enricaroddolo : @Corriere @L_Economia multinazionali, start up e borsa italiana: tutti i partner di Camera della moda, Eco Age e Mi… - enricaroddolo : Borsa italiana “sfilerà ” alla Scala con la moda green premiata sul palcoscenico il 22 settembre - zazoomblog : Borsa Italiana oggi- Amplifon a +28% Moncler a -61% 18 settembre 2019 - #Borsa #Italiana #oggi- #Amplifon -

(Di mercoledì 18 settembre 2019)news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Amplifon e Juventus. Male invecee Prysmian

Dalla Rete Google News

Borsa Italiana

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per l'azienda nota per i piumini, che tratta in perdita del 3,60% sui valori precedenti. (Teleborsa) 18-09-2019 09:35.