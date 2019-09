AS Roma femminile | Milan preso sottogamba o ancora più forte?

Tra acquisti e cessioni la Roma Calcio Femminile pareggia in casa della Riozzese : Roma – Quattro mesi dopo l’ultima partita ufficiale per la Roma Calcio Femminile è tempo di scendere nuovamente in campo, con la prima giornata di Serie B da giocare sul campo della matricola Riozzese. Pronti, via e su una disattenzione difensiva le padrone di casa vanno in vantaggio con Codecà, riuscendo poi a gestire il vantaggio ma non senza qualche affanno, con i colpi di testa di Silvi e Landa che mettono in apprensione il portiere di ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : completato il quadro dei quarti di finale - fuori la Romania - passa l’Olanda con il brivido : Si sono conclusi gli incontri della prima fase femminile degli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. In particolare, oggi è toccato scendere in campo ai raggruppamenti B e D. per altri sei incontri dopo gli altrettanti di ieri, che hanno fatto registrare l’uscita di scena dell’Italia. Per quel che riguarda la giornata odierna, a subire l’onta dell’eliminazione è la Romania, ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...

Serie A femminile - ecco il calendario 2019-20 : si parte con Roma-Milan : calendario Serie A femminile 2019-2020. Anche il calendario della Serie A femminile 2019-2020, destinato a catalizare in modo ancora più forte l’attenzione degli appassionati, è stato svelato. La nuova stagione, che vedrà la Juventus campione d’Italia, si appresta ad essere ancora più avvincente con il Milan che ha deciso di cambiare diverse giocatrici della propria […] L'articolo Serie A femminile, ecco il calendario 2019-20: ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Repubblica Ceca - Romania e Danimarca : Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di Basket femminile del 2021, in programma tra Valencia (Spagna), Lione e Parigi (Francia). L’Italia è capitata in un raggruppamento abbordabile, con la Repubblica Ceca (principale avversaria), la Romania e la Danimarca. Certamente la formazione Ceca, pur quindicesima agli ultimi Europei, è la più accreditata, con il blocco dell’USK Praga (Katerina e ...