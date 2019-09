Concorsi educatori-animatori | insegnanti e assistenti sociali | cv a ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) La Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13-09-2019 ha emanato vari bandi di concorso, per l'introduzione di diverse unità di personale in funzione di educatore asilo nido, insegnante scuola dell'infanzia, educatore professionale-animatore e assistente sociale, da dislocare mediante i propri organismi situati sul territorio italiano. Bandi di concorso aIl Comune dell'Aquila (Abruzzo) ha indetto due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per l'attuazione di due graduatorie per l'immissione di nuove risorse in qualità di educatore nido e di insegnante scuola dell'infanzia di livello 4S, a tempo indeterminato part time, da disporre presso il polo pedagogico Casetta Fantasia. I corrispettivi titoli di studio sono i seguenti: Educatore Nido...

PortalEducatori : #educatori (Gilda: concorsi veloci, commissari devono avere esonero) - - PortalEducatori : #educatori (PAS, decreto sarà illustrato entro due-tre giorni. Concorsi entro fine 2019, 55mila posti per precari e… - PortalEducatori : #educatori (Fioramonti: 100 euro in più ai docenti, concorsi diversi e via il cartellino) - -