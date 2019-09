Classifica Champions League | Salisburgo e Napoli in testa

Golf - PGA Tour 2019 : secondo round stellare di Hideki Matsuyama! Il giapponese guida la Classifica del BMW Championship : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship , evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golf isti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship . Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di ...

Equitazione - Longines Champions League 2019 : Kevin Staut il più veloce della prima giornata - London Knights in testa alla Classifica : E’ il francese Kevin Staut il più veloce della prima giornata della tappa di Berlino della Longines Champions League 2019, con il cavaliere transalpino che in sella al suo For Joy van’t Zorgvliet completa il percorso con il crono di 69.64 secondi, senza penalità. In seconda piazza, invece, troviamo l’olandese Bart Bles, insieme a Israel v.d. Dennehoeve, più lenti di un secondo e mezzo, mentre il podio è chiuso dal belga Nicola ...